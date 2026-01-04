Schianto in tangenziale a Montale, non ce l’ha fatta l’uomo di 71 anni rimasto coinvolto nell’incidente

4 Gennaio 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
Era rimasto coinvolto in uno schianto frontale in Tangenziale all’altezza di Montale, non ce l’ha fatta Claudio Ridolfo, 71 anni. L’uomo era residente a Caorso. I fatti erano accaduti lo scorso 29 dicembre.

Subito dopo l’incidente, i soccorsi avevano trasferito l’uomo in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma: i medici lo avevano ricoverato nel reparto di Terapia intensiva. Le sue condizioni sono risultate troppo gravi e purtroppo Ridolfo è deceduto ieri, sabato 3 gennaio.

Nell’incidente era rimasto ferito anche un secondo uomo, un 30enne di origini albanesi.

