Schianto in tangenziale a Montale, non ce l’ha fatta l’uomo di 71 anni rimasto coinvolto nell’incidente

Era rimasto coinvolto in uno schianto frontale in Tangenziale all’altezza di Montale, non ce l’ha fatta Claudio Ridolfo, 71 anni. L’uomo era residente a Caorso. I fatti erano accaduti lo scorso 29 dicembre.

Subito dopo l’incidente, i soccorsi avevano trasferito l’uomo in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma: i medici lo avevano ricoverato nel reparto di Terapia intensiva. Le sue condizioni sono risultate troppo gravi e purtroppo Ridolfo è deceduto ieri, sabato 3 gennaio.

Nell’incidente era rimasto ferito anche un secondo uomo, un 30enne di origini albanesi.

