Iscrizioni digitali e istituti comprensivi, Tagliaferri (FdI): “Il Governo semplifica, la Regione garantisca uniformità sul territorio”

«Il percorso di digitalizzazione delle iscrizioni scolastiche, promosso dal Governo nazionale, va nella direzione giusta: semplificare le procedure e rendere il sistema più moderno e accessibile. Ora però spetta alla Regione fare la propria parte, assicurando che nessuna famiglia resti indietro»



Lo dichiara Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, eletto a Piacenza e provincia, annunciando il deposito di un’interrogazione a risposta scritta sulle iscrizioni scolastiche online e sull’assetto degli istituti comprensivi nel territorio piacentino.



«Le regole nazionali sono chiare – sottolinea Tagliaferri – e prevedono iscrizioni prevalentemente digitali, con modalità cartacee solo per la scuola dell’infanzia. È una scelta coerente con le politiche di semplificazione e digitalizzazione portate avanti dal Governo. Ma perché questa innovazione sia davvero inclusiva, la Regione deve garantire strumenti di accompagnamento, informazione e supporto alle famiglie, soprattutto nei territori più fragili».



Nel Piacentino, caratterizzato da aree montane e interne, il rischio di divario digitale è concreto. «Non possiamo lasciare che l’accesso a un diritto fondamentale come l’istruzione dipenda dalla capacità individuale di districarsi tra procedure online o dalla maggiore o minore iniziativa dei singoli Comuni», evidenzia il consigliere.



L’atto ispettivo chiede alla Giunta regionale di chiarire:

• quali strumenti regionali di supporto siano attivi o programmati nel Piacentino;

• se esistano dati comparabili tra province sulle difficoltà riscontrate dalle famiglie;

• quali indirizzi regionali guidino le scelte sugli istituti comprensivi e quali valutazioni di impatto vengano effettuate, anche in relazione a trasporti scolastici, servizi e aree interne.



«Il Governo ha tracciato una linea chiara sulla modernizzazione del sistema – conclude Tagliaferri – ora la Regione dimostri di saperla attuare in modo equo e omogeneo, garantendo alle famiglie piacentine le stesse opportunità di accesso e informazione presenti nel resto dell’Emilia-Romagna».

