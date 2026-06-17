Controllore aggredito, elementi utili da bodycam e telecamere. Seta: “Sporgeremo denuncia, supporto legale all’operatore”

“SETA esprime la più ferma condanna per il grave episodio avvenuto questa mattina a Piacenza, allorché una squadra composta da due verificatori che stava operando sui mezzi urbani è stata violentemente aggredita da un passeggero che tentava di sfuggire ai controlli”. L’episodio ha causato il ferimento di un addetto alla verifica di SETA, che è stato soccorso da un’ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza, dove è stato medicato e poi dimesso con una prognosi di 6 giorni.
I fatti
Secondo una prima ricostruzione, alle ore 12:00 circa i due addetti alla verifica (un uomo e una donna) sono saliti in via Taverna a bordo del bus che stava effettuando servizio sulla linea urbana 16, e si sono imbattuti in un giovane che ha subito manifestato un approccio verbalmente conflittuale e che poi, alla richiesta di esibire il titolo di viaggio, ha assalito il verificatore G.V. con calci e pugni, dandosi quindi alla fuga. La centrale operativa SETA di Piacenza, avvisata prontamente dall’autista e dalla collega verificatrice, ha diramato una chiamata d’emergenza al numero 112: sul posto è prontamente intervenuta un’autoambulanza ed una pattuglia dei Carabinieri, i quali hanno raccolto le testimonianze dei presenti ed hanno avviato le indagini per risalire all’identità dell’aggressore.
Sul mezzo in servizio sulla linea urbana 16 è presente un sistema di videosorveglianza digitale, inoltre tutti gli addetti alla verifica che operano sui mezzi SETA dispongono di bodycam personali, che vengono attivate durante il servizio: le immagini riprese dai dispositivi verranno messe a disposizione delle Forze dell’Ordine per i dovuti accertamenti, e potranno così contribuire a ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio ed a risalire all’identità dell’aggressore.
Seta: “Supporto legale all’operatore”
“A nome del Consiglio di Amministrazione, ed unitamente all’Amministratore Delegato dell’azienda, esprimo una ferma condanna per questo inqualificabile ed ingiustificato episodio e manifesto la più completa solidarietà ai nostri dipendenti coinvolti. Provvederemo subito a sporgere denuncia per interruzione di pubblico servizio nei confronti del responsabile dell’aggressione, confidando che venga prontamente identificato e chiamato a rispondere di quanto accaduto. Al lavoratore rimasto ferito va un sincero augurio di pronta guarigione e la garanzia del pieno sostegno dell’azienda per ogni necessità, come sempre avviene in questi casi, a partire dal completo supporto legale per ogni eventuale azione di tutela che egli volesse intraprendere” dichiara Elisa Valeriani, Presidente di SETA.