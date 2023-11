Sciopero generale, tutte le indicazioni per Piacenza e provincia

Sciopero generale per la giornata di venerdì 17 novembre. Si fermano per 8 ore i comparti della scuola e della conoscenza, quelli dei trasporti (treni, autobus) e logistica. Inoltre lo stop riguarda anche la pubblica amministrazione (Enti locali, statali e sanità).

“Sulle motivazioni dello sciopero, arriviamo da un lungo percorso di provvedimenti del Governo in merito a quelli che sono i problemi concreti del paese. Noi vediamo la Legge Finanziaria come una situazione peggiorativa di prospettive di sviluppo. In particolare perché è una Finanziaria molto risicata che non farà crescere il paese“, spiegano i sindacati.

In sciopero anche i medici

L’Azienda Usl di Piacenza assicurerà i servizi minimi essenziali nel rispetto della normativa vigente.

Settore igiene ambientale

Nell’intera giornata di venerdì 17 novembre, in occasione dello sciopero indetto dalle segreterie nazionali di alcune organizzazioni sindacali dei lavoratori del comparto di igiene ambientale, i servizi legati alla raccolta rifiuti e ai Centri di Raccolta potrebbero subire sospensioni o riduzioni.

Nelle ore di sciopero saranno comunque garantiti i servizi essenziali e saranno assicurate le prestazioni indispensabili a tutela della sicurezza, nel rispetto degli accordi applicativi della Legge 146/90, così come modificata dalla Legge n. 83/2000 e successive deliberazioni della Commissione di Garanzia che regolamentano l’esercizio del diritto di sciopero.

Autobus

Lo sciopero generale nazionale è stato ridotto a 4 ore – dalle ore 09:00 alle 13:00 – nel rispetto delle fasce di garanzia. L’adesione allo sciopero da parte del personale SETA potrebbe dar luogo a disagi, pregiudicando la regolarità del servizio di trasporto pubblico con modalità differenti a seconda del bacino provinciale di riferimento.

Servizio urbano: possibili astensioni dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Servizio extraurbano: possibili astensioni dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

Rete ferroviaria

Possibili ripercussioni, seppur lievi, su Frecce, Intercity e Regionali di Trenitalia e Trenitalia Tper, in occasione dello sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, proclamato dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil e Uiltrasporti in adesione ad uno sciopero delle rispettive Confederazioni, in programma dalle ore 9 alle ore 13 di venerdì 17 novembre 2023. Dallo sciopero è escluso il personale di Trenitalia del Piemonte.

Gli effetti sulla circolazione, in termini di cancellazioni, limitazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero.

Trenitalia invita tutti i passeggeri a informarsi sui collegamenti e i servizi attivi, prima di intraprendere il viaggio, attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self-service e le agenzie di viaggio convenzionate.

Il programma dello sciopero a Piacenza

Il programma prevede il concentramento degli scioperanti alle ore 9-9:30 in piazza Cavalli, lato palazzo Gotico-palazzo Mercanti, dove prenderanno la parola lavoratrici e lavoratori.

Intorno alle 11, si formerà un corteo che si dirigerà verso piazza Tempio, sotto le finestre della Prefettura con una delegazione che consegnerà al Prefetto le rivendicazioni della piazza piacentina. Sempre in piazza Tempio, per chiedere il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e in tutti gli altri teatri di guerra, verrà organizzato un flashmob per la pace.