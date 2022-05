Scontro tra un’auto e una bicicletta in via Primo Maggio, grave una ragazza di 19 anni

Travolta da un’auto, grave una ragazza di 19 anni. I fatti sono accaduti poco prima delle 14 in via Primo Maggio. La giovane stava viaggiando in sella alla propria bicicletta quando, all’incrocio con via Einaudi, ha impattato contro una vettura in transito. Nello schianto, la 19enne è caduta dalla bicicletta battendo violentemente la testa e perdendo conoscenza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno condotto la ragazza al pronto soccorso di Piacenza, come detto le sue condizioni sono gravi. Sul luogo del sinistro anche la polizia locale che ha avviato gli accertamenti del caso per verificare l’esatta dinamica dei fatti.