Sei anni di maltrattamenti e botte ai danni della compagna, 38enne in carcere

La Squadra Mobile della Questura di Piacenza ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso per il reato di maltrattamenti in famiglia a carico di un cittadino comunitario di 38 anni, che è stato condannato con sentenza definitiva a 3 anni e 4 mesi di reclusione per aver commesso tali reati tra il 2016 ed il 2022

ai danni della moglie, durante la convivenza a Piacenza.

Le indagini coordinate dalla Procura di Piacenza e svolte dalla Squadra Mobile, avevano permesso di raccogliere gravi elementi di reità a carico dell’uomo, poi condannato in via definitiva.

In una circostanza, aveva picchiato la compagna causandole giudicate guaribile in 20

giorni di prognosi. A carico dell’uomo era stata anche emessa la misura cautelare del divieto di

avvicinamento alla persona offesa. L’uomo è stato quindi condotto in carcere.