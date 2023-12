Gas, preoccupazione per il passaggio a fine anno al mercato libero. Federconsumatori: aumenti anche del 48% con picchi del 128% – AUDIO

Energia, cresce la preoccupazione per il passaggio al mercato libero, per Federconsumatori: aumenti anche del 128%. Nelle ultime ore è arrivata la conferma: non ci sarà alcuna proroga per il mercato tutelato. Infatti dal 10 gennaio i clienti dovranno scegliere un fornitore sul mercato libero del gas. Per l’energia elettrica c’è tempo fino ad aprile. Un passaggio all’insegna della confusione e della disinformazione, che sta creando dubbi e preoccupazioni nei cittadini, soprattutto quelli più anziani.

“I cittadini sono nella confusione più completa – racconta a Radio Sound Angela Cordani, Responsabile di Federconsumatori Piacenza – infatti continuo a ricevere telefonate e ad accogliere persone disorientate nei nostri uffici. Le bollette sono complicate da leggere e addirittura qualcuno non sa se ha già fatto o meno il passaggio al mercato libero.

E’ necessaria maggior chiarezza?

Si! Anche perché è un mercato contraddistinto ancora talvolta da pratiche aggressive, informazioni incomplete e anche forti speculazioni.

Da un vostro studio emerge che, ad oggi, in nessun caso il mercato libero con offerte a prezzo fisso è più conveniente rispetto al mercato tutelato. Anzi, mediamente risulta più caro del +49%, con un picco del 128% Dati alla mano, per chi effettua il passaggio oggi, il mercato libero non è più conveniente di quello tutelato. Di fatto tale passaggio penalizzerà economicamente i cittadini, in una fase economica tutt’altro che rosea.

Per tutte queste ragioni – Conclude Cordani – abbiamo chiesto al Governo un incontro per tutelare i cittadini. Intanto per assistenza, informazioni e supporto Federconsumatori è a disposizione dei cittadini e sta promuovendo, spesso insieme a SPI-CGIL, incontri rivolti ai cittadini per informarli adeguatamente e rispondere alle loro domande.

Gas, preoccupazione per il passaggio a fine anno al mercato libero: Angela Cordani responsabile di Federconsumatori Piacenza