Serie A2 – Domenica off per l’Assigeco, si torna in campo il 5 marzo. Querci: “Non perdiamo il ritmo” – AUDIO

Weekend di pausa per l’Assigeco Piacenza. I biancorossoblù di coach Salieri, dopo la straordinaria vittoria casalinga contro Treviglio, osserveranno un turno di riposo e rientreranno in campo domenica 5 marzo ad Agrigento. In palio, nel match che andrà in onda in Sicilia tra 10 giorni, ci saranno due punti cruciali: Piacenza in questo momento è sesta a 22 punti, Agrigento invece è settima a 20 punti. La Moncada Energy ha una partita in meno, ma anche in caso di vittoria contro Treviglio sarebbe dietro alla formazione del presidente Curioni a causa dello scontro diretto perso al PalaBancaSport con il punteggio di 102-82.

Le parole di Lorenzo Querci, giocatore dell’Assigeco Piacenza, a RadioSound