Atletica – Piacenza brilla al “Meeting Città di Piacenza”: festa di sport, volontariato e grandi prestazioni

Una giornata da incorniciare per l’atletica leggera locale. Il “Meeting Città di Piacenza” si è confermato un successo organizzativo e tecnico di altissimo profilo, reso possibile unicamente dallo straordinario sforzo corale dei soci e dei tantissimi volontari dell’Atletica Piacenza, che hanno lavorato instancabilmente dietro le quinte per garantire la perfetta riuscita della manifestazione domestica.

La manifestazione è anche stata occasione per ricordare Pino Dordoni, olimpionico di Marcia ad Helsinki 1952, e Giuseppe Capucciati, ex atleta dell’Atletica Piacenza prematuramente scomparso, a cui è stata dedicata la gara memorial nel lancio del giavellotto.

In pista e sulle pedane del Campus Pino Dordoni, gli atleti del sodalizio biancorosso hanno risposto presente, collezionando piazzamenti di prestigio nei primi otto e prestazioni cronometriche di assoluto rilievo nazionale.

Cesena punta gli Assoluti, Corrini è da record

La copertina dell’evento spetta senza dubbio a due straordinarie eccellenze della squadra maschile. Nei 400 metri ostacoli si registra la prepotente cavalcata di Lorenzo Cesena: lo specialista biancorosso ferma il cronometro a un ottimo 52″75, conquistando una splendida vittoria. Una prestazione solida che conferma la sua serrata rincorsa allo standard minimo di qualificazione per l’accesso ai prestigiosi Campionati Italiani Assoluti.

Non meno entusiasmante è stata la prova in pedana di Giorgio Corrini nel lancio del martello (6kg Juniores). L’atleta di casa agguanta la terza posizione assoluta e con una spallata magistrale scaglia l’attrezzo a 53,33 metri: una misura eccezionale che gli permette di allungare ulteriormente il già suo record provinciale juniores, confermando una crescita tecnica costante e un talento cristallino nel settore lanci.

Nervetti e Favari: frecce sul rettilineo

La velocità ha regalato forti emozioni al pubblico presente. Tra i momenti più significativi della giornata va segnalato il grande ritorno in pista di Eleonora Nervetti; l’atleta, oggi in forza alla Bracco Atletica ma cresciuta e plasmata interamente nel florido vivaio dell’Atletica Piacenza, ha sfrecciato sui 100 metri femminili con un eccellente 11″85, a testimonianza del legame mai interrotto con il campo che l’ha lanciata. Sul fronte maschile, si mette in luce Mattia Favari, autore di una prova di grande spessore sui 100 metri corsi in un ottimo 11″75.

Gli altri protagonisti della “Top 8” biancorossa

Il bilancio complessivo per i padroni di casa si arricchisce di altre prestazioni eccellenti tra corsie e pedane:

Grande prestazione per Flavio Ghilardotti, che conquista un bellissimo argento sui 3000 metri fermando il cronometro a 9’20″18, in una gara che vede anche il buon settimo posto del compagno di squadra Paolo Boledi in 9’36″99. Arriva una medaglia di bronzo da Michele Boselli, autore di un lancio da 50,79 metri nel giavellotto. Nel lancio del martello splende invece Andrea Rinaldi: per lui arriva la sesta piazza assoluta con la misura di 45,25 metri, che vale anche il nuovo primato personale.

Restando alle corse, ottava posizione finale per Vittoria Gallazzi, capace di chiudere gli 800 metri in 2’24″94. Sorrisi e record personale nei 100 metri anche per Matteo Romiti, capace di stampare un ottimo 11″06 sul rettilineo d’arrivo. Molto bene, infine, Chiara Sverzellati, che corre i 100 metri in un convincente 12″77 guadagnandosi con autorità l’accesso alla finalissima.

Bene anche il settore giovanile, con i Cadetti e le Cadette: Grandi indicazioni dagli sprinter del futuro sugli 80 metri. Al femminile ottima sesta piazza per Stella Gallinari (10″60). Al maschile, sesto posto per Edoardo Millione (10″69) e settimo per Giovanni Palpi (10″76).

Il sipario cala sul Meeting Città di Piacenza lasciando in dote una bacheca ricca di soddisfazioni e primati, ma soprattutto la consapevolezza che il motore pulsante dell’Atletica Piacenza – fatto di atleti determinati, tecnici preparati e un instancabile corpo di volontari – viaggia a pieni giri verso i prossimi traguardi stagionali.

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