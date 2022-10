Serie B – Coach Marco Del Re prima di Bakery Piacenza-Empoli: “Squadra combattiva, dovremo stare attenti” – AUDIO

Terzo appuntamento in campionato per la Bakery Piacenza. Dopo la grande vittoria all’esordio contro Senigallia e la sconfitta di misura a Jesi, i biancorossi ospiteranno Empoli tra le mura amiche (palla a due alle ore 18:00). Un appuntamento molto importante per i piacentini, che vogliono altri due punti contro una formazione che non ha ancora trovato la vittoria nel girone C. Queste le parole di coach Marco Del Re alla vigilia.

Loro vengono dalla prima partita a Fabriano, dov’erano andati avanti di 13 nel primo quarto, e dalla partita in casa contro Fiorenzuola, dove hanno sofferto dal primo al quarantesimo minuto. Sono una squadra giovane, non hanno niente da perdere e vorranno provare a fare i primi due punti in campionato. Da parte nostra ci dovrà essere grande attenzione: non troveremo niente di facile. L’aggressività difensiva è la loro qualità migliore.

Le parole di coach Marco del Re a RadioSound