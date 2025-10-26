Serie B – Cuore enorme Assigeco: espugnata Capo d’Orlando e prima vittoria in Sicilia dopo oltre nove anni

Una prova maiuscola, di grande carattere: l’UCC Assigeco Piacenza espugna il parquet della Infodrive Arena di Capo d’Orlando e trova la prima vittoria esterna della propria stagione. Un successo che vale tantissimo per i Lupi, che si presentavano a questa partita senza Pirani, colpito da un problema fisico durante l’allenamento di rifinitura mattutino, Kuot, Sarmiento e con Calbini e Pepper non al meglio della condizione.

Nonostante un avvio che sembrava sorridere ai padroni di casa, i ragazzi di coach Manzo ribaltano completamente l’inerzia della partita a cavallo tra il primo e il secondo quarto, trovando la fuga vincente nel finale dopo un terzo periodo equilibrato. Una super prestazione di squadra con sei giocatori in doppia cifra che apre al meglio la settimana con il secondo turno infrasettimanale della stagione, ma soprattutto una vittoria che pone fine alla maledizione siciliana: era dal 14 febbraio 2016 che l’Assigeco non riusciva a vincere in terra sicula.

Le parole di coach Manzo

“Prima di parlare della partita voglio ringraziare tutta la società dell’Orlandina per la disponibilità mostrata dopo il problema fisico di Federico Pirani di questa mattina. Questa vittoria voglio dedicarla a lui, è ricoverato all’Ospedale di Patti, sta bene ma ha bisogno di fare tutti gli accertamenti necessari. Tornando al giocato, abbiamo fatto una grande gara: nonostante le difficoltà, ancora una volta la forza del gruppo ha prevalso su tutto.

Ci voleva una partita così, vogliamo cercare di fare bene in ogni match e poi sarà sempre il campo il giudice del nostro lavoro. Una chiave importante è stata l’impronta difensiva, e anche nei momenti di maggior difficoltà siamo stati bravi a restare mentalmente dentro la gara. Grande complimenti ai ragazzi e allo staff: sono stati eccezionali in due giorni molto difficili per noi”.

Infodrive Capo d’Orlando – UCC Assigeco Piacenza 73-81

(23-25; 16-17; 20-23; 14-16)

Infodrive Capo d’Orlando: Gianmarco Bertetti 7 (2/3, 1/4), Marco Contento 10 (2/4, 1/5), Patrick Gatti 11 (1/2, 3/8), Simas Jasaitis 5 (1/2, 1/5), Franco Gaetano 22 (10/12 da due); Matteo Palermo 6 (2/4 da tre), Vittorio Moltrasio 10 (3/6, 1/3), Ugo Simon 0 (0/2 da due), Luca Antonietti 0 (0/2, 0/1), Jacopo Rapetti 2 (1/2 da due). Ne: Luca Carrabotta.

Allenatore: Domenico Bolignano (assistente: Ugo Bartolini).

UCC Assigeco Piacenza: Andrea Mazzucchelli 14 (2/6, 1/5), Lorenzo Calbini 12 (5/11, 0/1), Dalton Pepper 8 (2/4, 1/4), Massimiliano Ferraro 10 (3/5, 1/2), Giovanni Poggi 13 (5/12 da due); Leonardo Valesin 14 (4/4, 2/3), Martino Criconia 10 (2/3, 2/5), Gianmarco Fiorillo 0 (0/1, 0/1). Ne: Gabriele Cattivelli.

Allenatore: Humberto Alejandro Manzo (assistenti: Roberto Villani, Luca Ogliari)

