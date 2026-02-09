Serie B – Fiorenzuola torna a sorridere; i Bees espugnano il campo di Lumezzane per 76-82

I Fiorenzuola Bees tornano in campo a 7 giorni dal pesante ko del PalArquato contro la Fulgor Fidenza e sfidano nel proprio fortino la LuxArm Lumezzane.
La cronaca
Siberna inaugura il match in favore di Lumezzane, ma Fiorenzuola parte meglio nel primo parziale grazie all’energia di Re in quintetto base (7-10 al 3′). Hrstic risponde per la parità in un quarto ad alto parziale, ma Mariani dai liberi tiene Fiorenzuola con il naso avanti al 7′. 14-17.
La partita è estremamente equilibrata, con Siberna bravo a tenere Lumezzane su un possesso (sebbene pieno) di svantaggio a fine primo quarto. 22-25. Crespi si dimostra l’uomo in più ad inizio secondo quarto per la squadra di coach Del Re, riuscendo a dominare sotto le plance per il 22-28 all’11’.
Ancora Crespi cattura rimbalzo offensivo e realizza il +7 un giro di orologio seguente, mentre in casa LuxArm è Stefanelli ad armare la mano per il 29-30 al 13′. Lumezzane mette il naso avanti con il canestro di Hrstic propiziato dal recupero difensivo di Piccionne con relativo assist, ma Mariani sullo scarico fuori area di Biorac fa mostrare i muscoli a Fiorenzuola. 33-35 al 16′.
Bottioni spara da 3 punti, ma Siberna e il solito Stefanelli riportano a -2 Lumezzane al 19′ (37-39). Ci vuole la tripla di De Zardo per chiudere sul 39-42 la prima metà di tempo in favore dei Bees.
Secondo tempo
Sempre De Zardo alza le marce al rientro dagli spogliatoi con 5 punti personali consecutivi che fanno strappare i Bees con il break. Piccionne prova a dare vita a Lumezzane, ma i Bees arrivano alla doppia cifra di vantaggio grazie ad un monumentale Biorac a rimbalzo offensivo. Obljubech e Mariani realizzano le triple che valgono il 52-63 per i Bees al 28’.
Da lì non si segna più, con la preghiera di Hrstic sulla sirena che non viene accolta dal canestro e fa chiudere Fiorenzuola sopra di 11 all’ultimo intervallo. Galassi con il 2/2 dalla linea della carità prova a far tornare Lumezzane sotto la doppia cifra di svantaggio, ma la tripla di Ambrosetti in casa Bees e’ esiziale. 54-66 al 31’.
Ohenhen batte Crespi nell’1v1 per ampliare un break da 6-0 per Lumezzane (60-66 al 34’), con Stefanelli che dai liberi riporta la LuxArm fino al -4. Bottioni trova un mid range fondamentale per far respirare Fiorenzuola al 36’, difendendo forte nel possesso seguente. Ceparano con la mancina al 37’ realizza i suoi primi punti della partita per il 62-71, con Lumezzane che paga il suo 8% dall’arco a 3 minuti dalla fine.
Galassi spezza la maledizione da 3 bresciana per la tripla del -6, ma Mariani trova di pura esperienza 2 liberi sfruttando il salto fuori cilindro di Kekovic. 65-73 al 38’. Stefanelli inventa un canestro con fallo subito aggiuntivo a 90 secondi dalla fine, convertendo il tiro sul giro in lunetta per il 71-75.
Mariani realizza un semigancio destro di importanza capitale sul possesso seguente (17 punti per lui), con Bottioni che dai liberi puntella con il 2/2. Finisce con il jumper dalla media ancora di Mariani, che fa esultare lo spicchio di tifoseria Bees presente al PalaLumEnergia. I Bees vincono per 76-82 riscattando la pessima prestazione di 7 giorni fa, conquistando 2 punti che la rilanciano in chiave salvezza diretta.
LuxArm Lumezzane vs Fiorenzuola Bees 76-82
(22-25; 39-42; 52-63)
LuxArm Lumezzane: Galassi 13, Siberna 11, Hrstic 12, Stefanelli 17, Gelfi ne, Kekovic 9, Deminicis, Valle ne, Ivanovskis ne, Ohenhen 6, Angarica, Piccionne 8. All. Ciarpella
Fiorenzuola Bees: Mazburrs ne, Biorac 6, Obljubech 7, Bottioni 6, Korsunov 2, De Zardo 13, Mariani 21, Re 9, Ceparano, Camara ne, Crespi 10, Ambrosetti 6. All. Del Re