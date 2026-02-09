Serie C – Italia Chef Piacenza corsara a Modena

Vittoria fondamentale per consolidare il quinto posto in classifica per l’Italia Chef Piacenza che va ad espugnare il parquet di Modena 57-71 nello scontro con i diretti inseguitori di Mo.Ba.

Inizio contratto per i ragazzi di coach Vencato che sono subito costretti ad inseguire nel punteggio (11-7 al 5’). Ci pensano le triple di Livelli e quella di Stella sulla sirena del primo quarto a mandare le squadre al primo riposo sul 15 pari.

Nel secondo quarto sono ancora i tiri da tre a propiziare il parziale che consente ai modenesi di volare sulla doppia cifra di vantaggio (32-22 al 18’).

Piacenza si rifà sotto con i canestri di Rigoni e Galli e all’intervallo lungo il tabellone recita 32-27 in favore dei padroni di casa. Nel terzo quarto i biancorossi cambiano ritmo e firmano il sorpasso grazie a un ispirato Roljic, a cui fa seguito una tripla di Livelli e un canestro di Bassani che chiude un parziale di 13-27 che vale il 45-54 al 30’.

Nell’ultimo quarto Piacenza non si ferma e, grazie a una solida difesa e alle scorribande di Bassani e Rigoni, amplia il gap fino a toccare il massimo vantaggio sul 49-64 a 4 minuti dalla sirena finale.

Modena alza bandiera bianca e Piacenza puó così festeggiare questo importante successo chiudendo col punteggio di 57-71. Il prossimo impegno per i biancorossi sarà la sfida con CMO Ozzano, sabato 14 Febbraio, alle 18:30, al Pala San Lazzaro.

MODENA BASKET – ITALIA CHEF PIACENZA 57-71

(15-15, 17-12, 13-27, 12-17)

Tabellini: Galli 9, Pescatori, Roljic 8, Fumi, Stella 3, Livelli 15, Massari 5, Bassani 21, Rigoni 8, Casati ne, Pirolo 2. All. Vencato, ass. all. Molinaroli

