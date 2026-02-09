Volley, Serie B2 – Le under 18 VAP aprono con una sconfitta il girone di ritorno: Diavoli Rosa al successo per 3-0

La Nordmeccanica VAP esce sconfitta dalla prima sfida del girone di ritorno al cospetto dei Diavoli Rosa Brugherio: le padrone di casa riescono ad avere la meglio sulla lunghezza dei tre set accorciando in classifica proprio sulla formazione piacentina che conserva solo tre punti di distacco dalle lombarde.

Avvio di gara equilibrato con nessuna delle due formazioni che sembra in grado di prendere il controllo della gara e la VAP che appare concentrata: soltanto nella seconda parte del set sono le padrone di casa a trovare la quadra costringendo la VAP all’inseguimento: si chiude con una forte accelerazione nel finale per il 25-17.

Nel secondo parziale è la Academy che tenta l’allungo (11-14) ma la reazione dei Diavoli Rosa ricuce lo strappo fino al sedici pari. Finale giocato punto a punto ma come nel set precedente è la squadra di Brugherio a spuntarla sullo score di 25-19.

La Nordmeccanica parte in avanti anche nel terzo parziale: le avversarie si tuffano all’inseguimento e sono abili a sfruttare i momenti di vuoto della VAP riuscendo, ancora una volta, a mantenere costanza fino al termine del set e della partita.

ALLIANZ DIAVOLI ROSA-NORDMECCANICA VAP 3-0

(25-17; 25-19; 25-16)

NORDMECCANICA VAP: Di Luzio, Di Paolo, Fenzio, Uwadiae, Montanari, Ferri, Momo, Russo, Carlà (L). NE: Borri, Glavina, Isitor, Sandonà. All. Fanni

Riparte la serie C: per le under 16 della DM Idrosanitaria sconfitta in quattro set a San Martino in Rio

Si chiude con lo stop in quattro set la prima giornata del girone di ritorno per la DM Idrosanitaria VAP, al ritorno in campo dopo due settimane di stacco dal campionato seniores e l’ottavo posto conquistato al Memorial Campesan, un banco di prova di altissimo livello per le formazioni giovanili di tutta Italia.

Partita a corrente alternata quella di San Martino in Rio con le padrone di casa che, proprio come nella gara di andata, si confermato una squadra piuttosto cinica e capace di limitare al massimo gli errori costringendo la Academy all’inseguimento.

Dopo i primi due set piuttosto indirizzati la VAP riprende in mano la gara chiudendo perentoriamente il terzo parziale. Si lotta punto a punto per buona parte del quarto set ma sono le reggiane a spuntarla chiudendo la gara per 3-1.

VOLLEYBALL SAN MARTINO-DM IDROSANITARIA VAP 3-1

(25-14; 25-17; 12-25; 25-18)

DM IDROSANITARIA VAP: Fortunato, Riccardi, Muzzu, Sposimo, Sorsi, Di Ianni, Tencati, De Servi, Carli, Mosetti, Bisotti, Clini (L), Bazzani (L). All. Maggipinto

