Serie B Interregionale – Fermignano espugnata: la Bakery conquista la prima vittoria in campionato

La Bakery porta a casa il primo successo stagionale: lo fa a domicilio di una Bartoli Mechanics Fossombrone che parte meglio ma si ritrova poi ad inseguire le iniziative biancorosse ed una continuità che non lascia scampo. Serata di altissimo livello per Prosek (27 punti e 11 rimbalzi) ma è tutta Piacenza a girare al meglio per i primi due punti in B Interregionale.

La cronaca

Dopo la palla a due biancorossa è Prosek a trovare il primo canestro della serata, Fossombrone organizza subito la reazione con la tripla di Fabbri ed i punti sotto-canestro di Fabbri e Cicconi Massi (8-2). Bakery che si lancia all’inseguimento alzando l’attenzione a rimbalzo ma trovandosi comunque sul meno sei dai padroni di casa. Timeout Bakery sul 14-6 che cerca di riorganizzarsi: El Agbani infila la tripla del 15-9 seguito dal canestro di Prosek; Fossombrone ha però il controllo del primo quarto, chiuso 21-12.

Riccardo Milani scarica la tripla in avvio di secondo quarto, rispondono Pierucci e Cicconi Massi (25-15) con la Bakery che si prende e realizza due tiri liberi con Prosek. Piacenza prova a rientrare in partita: lo fa con una splendida tripla di Quarta (25-22) e c’è timeout per la Bartoli Mechanics. El Agbani trova il 25-24 e arriva il sorpasso biancorosso con il solito Prosek (25-26) seguito da Pietro Milani (25-28). È tutta un’altra Bakery: prima dell’intervallo lo score è 26-32.

Secondo tempo

Si riparte con qualche errore poi è Yak Deng su assist di Prosek. Piacenza ritrova il gioco mostrato con continuità nel secondo quarto e trova altri punti importanti per il più otto (30-38), ritoccato con la tripla di Paoletti (32-41). Per i padroni di casa la risposta passa per le mani di Cicconi Mass ma Prosek è davvero senza freni e attacca anche dall’arco per il 37-47. Si va in archivio sul 41-52.

Ultimo quarto, undici punti da difendere per la Bakery che trova subito il canestro con Yak Deng (41-54), risponde Clementi (45-54). I biancorossi però non smarriscono la concentrazione con Paoletti e l’onnipresente Prosek per il 47-59: il finale questa volta è decisamente dolce per i ragazzi di coach Salvemini che conquistano il primo successo in campionato con lo score di 55-69.

BARTOLI FOSSOMBRONE-BAKERY BASKET PIACENZA 55-69

(21-12, 26-32, 41-52)

BAKERY BASKET PIACENZA: Yak Deng 4, Galdiolo 2, Beccari, Fanè, Pietro Milani 2, Riccardo Milani 3, Paoletti 14, Prosek 27, Quarta 10, El Agbani 7. All. Salvemini. Ass.ti Bernini-Bazzoni