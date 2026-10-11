Minasola incanta, Grasso segna due gol: il Nibbiano schianta 4-1 il Ciserano ed è solo in vetta

Il Nibbiano strapazza il Ciserano a Borgonovo ed è solo in vetta alla classifica in virtù del pari serale per 1-1 tra Virtus e Chievo nel derby di Verona. La compagine piacentina ha aperto le danze con Spaviero. Grasso ha messo a segno una doppietta e colpito un palo, ma la domenica degli uomini di Rastelli sarà ricordata soprattutto per il bellissimo tiro a giro di Minasola, autore dell’Eurogol della domenica.

Incredibili i numeri del Nibbiano in 7 gare ben 6 vittorie, 11 gol segnati e solament3 3 subiti. Miglior attacco e miglior difesa del torneo ed il sogno della compagine piacentina prosegue…