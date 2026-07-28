Serie B Interregionale – La campagna acquisti della Bakery Piacenza: Yak Deng, Prosek, Paoletti

Bakery Piacenza continua a costruire il proprio futuro puntando su giovani di talento e aggiunge al roster uno dei prospetti più interessanti della pallacanestro italiana. La società biancorossa è lieta di annunciare l’arrivo di Kuot Kuot Yak Deng, lungo classe 2007, atleta di grande prospettiva che entrerà a far parte del progetto tecnico del club nella stagione 2026/2027.

Lungo di oltre due metri, Deng abbina presenza fisica, atletismo e mobilità a un’importante capacità di incidere su entrambe le metà campo. Un giocatore con ampi margini di crescita, pronto a proseguire il proprio percorso in un contesto che punta con decisione sulla valorizzazione dei giovani.

Il suo percorso parla da sé. Cresciuto nella prestigiosa Stella Azzurra Roma, autentico punto di riferimento della formazione cestistica italiana, Kout ha conquistato il titolo di Campione d’Italia Under 17. Successivamente ha proseguito la propria crescita ad Orzinuovi ed Assigeco.

Nell’ultime stagione è stato protagonista nel campionato Under 19 Eccellenza, dimostrando una costante evoluzione. Dopo i 10,1 punti di media nella stagione 2024/2025, ha ulteriormente alzato il proprio rendimento nel 2025/2026, chiudendo con 11,5 punti di media, confermandosi tra i riferimenti della propria squadra.

Parallelamente, il suo percorso è proseguito anche nel basket senior. Nella stagione appena conclusa ha infatti saputo ritagliarsi spazio in Serie B Nazionalesempre con Assigeco, collezionando 15 presenze, esperienza che gli ha consentito di confrontarsi con un livello di competitività elevato nonostante la giovanissima età. A queste si è aggiunta la stagione disputata in Divisione Regionale 1 con la Robur et Fides Somaglia, dove ha fatto registrare 9,5 punti di media in 24 partite, continuando il proprio percorso di crescita anche nel basket dei senior.

L’arrivo di Kout rappresenta perfettamente la direzione intrapresa dalla Bakery Basket Piacenza: costruire una squadra competitiva senza rinunciare a investire su giovani giocatori di prospettiva. All’interno del progetto biancorosso, Kuot avrà l’opportunità di proseguire il proprio percorso di crescita tra la prima squadra e l’Under 19 di Piacenza Young, in un ambiente che considera la formazione e lo sviluppo dei talenti uno dei propri valori fondamentali.

Con entusiasmo, ambizione e la voglia di continuare a migliorarsi giorno dopo giorno, Kuot Kuot Yak Deng è pronto a iniziare una nuova avventura in maglia Bakery.

C’è anche Prosek

Bakery Piacenza aggiunge qualità, esperienza e solidità al proprio roster con l’arrivo di Gianluca Prosek, ala classe 2000 che vestirà la maglia biancorossa nella stagione 2026/2027.

Reduce da tre stagioni da protagonista con la Mens Sana Siena, una delle piazze più prestigiose della pallacanestro italiana, Prosek arriva a Piacenza dopo un percorso di crescita costante che lo ha visto contribuire in maniera determinante ai successi del club toscano. Nelle ultime tre annate ha infatti conquistato due promozioni, confermandosi stagione dopo stagione come uno dei punti di riferimento della squadra e uno dei giocatori più affidabili della categoria.

Nell’ultima stagione, conclusa con la finale promozione in Serie B Nazionale, ha fatto registrare 11,6 punti di media in 32 presenze, confermando continuità di rendimento, capacità di incidere nei momenti decisivi e una pericolosità offensiva costante.

Giocatore completo e moderno, Prosek abbina un affidabile tiro dalla lunga distanza a eccellenti letture di gioco, versatilità sui due lati del campo ed energia continua. Qualità tecniche e caratteriali che, unite alla leadership maturata nelle esperienze più recenti, lo rendono un tassello di assoluto valore all’interno del nuovo progetto tecnico biancorosso.

Il suo arrivo rappresenta un ulteriore passo nella costruzione di un gruppo competitivo e un innesto che porta in dote esperienza vincente, mentalità e la cultura del successo maturata in una realtà storica come Siena.

Paoletti è biancorosso

Bakery Piacenza aggiunge un nuovo tassello al proprio roster in vista della stagione 2026/27. A vestire la maglia biancorossa sarà Andrea Paoletti, esterno classe 2005 che arriva a Piacenza dopo una stagione da protagonista con il Basket Corato nel campionato di Serie B Interregionale.

Il suo innesto rispecchia pienamente la filosofia del club: investire su giovani di prospettiva che abbiano già maturato esperienze significative nei campionati senior e siano pronti a proseguire il proprio percorso di crescita in un ambiente ambizioso.

Nell’ultima stagione Paoletti ha confermato tutto il proprio valore chiudendo il campionato con 12,9 punti di media in 31 presenze, totalizzando 401 punti complessivi. Numeri impreziositi da prestazioni di assoluto livello, tra cui il career high stagionale di 34 punti, testimonianza della capacità di incidere offensivamente e di rappresentare un’arma importante sul perimetro.

Prima dell’esperienza in Puglia, il giovane esterno aveva proseguito il proprio percorso di crescita tra Serie C e Serie A2 con la Libertas Livorno, aggiungendo ulteriore esperienza a un curriculum costruito passo dopo passo e sempre in costante evoluzione.

Con il suo arrivo, Bakery Basket Piacenza completa il reparto esterni inserendo un giocatore giovane, di qualità e con ampi margini di crescita, perfettamente in linea con il progetto tecnico biancorosso e con la volontà della Società di costruire una squadra dinamica e proiettata al futuro.

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