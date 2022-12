Serie B – La Bakery Piacenza saluta il 2022 con un’altra sconfitta: Ozzano passa 86-79

Terza sconfitta consecutiva per la Bakery Piacenza, che saluta il 2022 nel peggiore dei modi. I biancorossi di coach Del Re, piuttosto stanchi e assolutamente ondivaghi nel rendimento, cadono tra le mura amiche del PalaBakery per mano della Sinermatic Ozzano di coach Loperfido (in vantaggio per quasi tutta la partita). Non bastano i 23 punti e 5 rimbalzi di capitan Cecchetti, la condivisione offensiva dei bolognesi (che mandano a bersaglio tutti i giocatori scesi in campo, eccezion fatta per Galletti che calpesta il parquet solo per sei secondi) mette al tappeto le velleità dei padroni di casa.

Ora il campionato si ferma per la pausa natalizia: i piacentini torneranno in campo l’8 gennaio contro Le Patrie San Miniato.

Quintetti di Bakery Piacenza-Ozzano

BAKERY: Angelucci, El Agbani, Coltro, Berra, Cecchetti

OZZANO: Barattini, Balducci, Chiappelli, Klyuchnyk, Folli

Primo quarto

Primi due punti per El Agbani e risposta di Klyuchnyk a centro area. Chiappelli sfrutta il vantaggio fisico e segna con la mancina, El Agbani rimette avanti la Bakery con la bomba del 5-4. Cecchetti dalla lunetta: 7-4. Le difese mollano il colpo e il punteggio lievita velocemente: 11-12 con la bomba di Balducci. Coltro segna un canestro importante dai 6.75, ma Klyuchnyk risponde con il rimbalzo in attacco e la conclusione morbida: 14-14. Piacenza lacunosa in difesa, Buscaroli timbra il +2, ma fortunatamente Cecchetti (8) risponde sempre presente: 20-20. Il periodo viene chiuso da Bonfiglio che segna in fade away e mette davanti gli ospiti: 22-24.

Secondo quarto

Bonfiglio timbra il massimo vantaggio in apertura di secondo parziale: 22-26. Coach Del Re chiama timeout. Berra suona la carica con il canestro da rimbalzo in attacco, ma Ozzano vola a +7 con il gioco da tre punti di Felici. Agbortabi dalla lunetta e le scorribande di Livelli alleggeriscono il divario: 32-36. Berra entra in partita alzando la voce: 40-42 con la prima bomba del match. Ozzano però risponde con Barattini e chiude il parziale pareggiando il massimo vantaggio: 42-49 a metà partita.

Terzo quarto

Ozzano cavalca un Klyuchnyk da 15 punti in 16 minuti e scappa a +10, ma Piacenza reagisce immediatamente e torna a -5 con i canestri di Angelucci e Livelli. Magia di Cecchetti in sottomano dopo il canestro di Barattini: 53-59. I biancorossi si mangiano due canestri facili e la Sinermatic torna a +10 con Felici e Lasagni. Timeout obbligatorio per coach Del Re. A 90″ dal termine del periodo Folli segna la bomba del nuovo massimo vantaggio: 55-68. Sulla sirena viene annullato il buzzer beater di Livelli: 57-69 dopo tre periodi.

Quarto quarto

Bomba di Folli dopo il canestro di Cecchetti: 61-72. Gioco da tre punti di Buscaroli per il nuovo massimo vantaggio degli ospiti: 61-75. Mini-parziale dei biancorossi che tornano a -9. Livelli e Cecchetti sbagliano due tiri a centro area: Ozzano ritrova il +12 con la bomba di Bonfiglio. Miracolo di Coltro dai 6.75 a quattro minuti dalla fine: 73-82. Minuti piuttosto confusi al PalaBakery, fioccano gli errori e le palle perse. A 90″ dalla fine Ozzano conserva 10 punti di vantaggio. I biancorossi tentano la rimonta finale con El Agbani e Cecchetti (23), ma la Sinermatic spegne le velleità e trionfa 79-86.