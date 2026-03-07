Serie B – Opportunità di pronto riscatto per l’Assigeco: sfida casalinga contro Omegna

La sconfitta contro Fiorenzuola ha posto fine al momento positivo dell’UCC Assigeco Piacenza, confermando le insidie del turno infrasettimanale e l’altissimo livello del campionato, dove ogni partita non va mai data per scontata. Un passo falso che comunque non è costato posizioni in classifica ai Lupi, chiamati però subito a una reazione nella prossima sfida, in programma lunedì 9 marzo alle ore 20:30 al PalaBanca di Piacenza contro la Paffoni Fulgor Basket Omegna, avversario in lotta per conquistare un piazzamento ai playoff.

Il focus su Omegna

Con un record di 15 vittorie e 14 sconfitte, la Paffoni Fulgor Omegna si trova a soli quattro punti di distanza dai Lupi in classifica, seppur con una partita disputata in più. L’ultimo mese, tuttavia, non ha troppo sorriso alla squadra di coach Eliantonio, abile nel vincere solamente una delle ultime cinque uscite e costretta a fare i conti con alcuni problemi fisici nel proprio roster.

Nonostante questo, la squadra piemontese può contare su un quintetto di qualità per la categoria, guidato nel backcourt dal playmaker ex Herons Montecatini Emanuele Trapani, dalla guardia serba Marko Brekic, arrivato in città poche settimane fa per sopperire all’infortunato Andris Misters, e da un altro esterno talentuoso come Giacomo Baldini. Sotto le plance sono determinati far valere la loro energia Federico Casoni e lo storico capitano Jacopo Balanzoni, con Michael Sacchettini pronto a dargli il cambio.

Due ex di serata come Michele Antelli e Alessandro Voltolini portano freschezza in uscita dalla panchina nel reparto esterni, insieme ad Axel Piccirilli, anche lui arrivato a stagione in corso dopo il fallimento di Bergamo in Serie A2, mentre Manuel Dimeco sarà un’altra arma importante nel reparto lunghi. Completano il roster i giovani Leonardo Caramelli e Kalyan Angelori.

Schiacciante vittoria di Omegna per 98-78 nel match d’andata, in quella che fu la prima sconfitta della nuova gestione Lottici per i biancorossoblu.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy