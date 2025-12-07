Croce Rossa, nuovo corso per volontari: appuntamento il 17 dicembre

Continua la campagna di reclutamento di nuovi Volontari CRI nella provincia di Piacenza. Al via un nuovo Corso a San Nicolò. Requisito: aver compiuto 14 anni. La serata di presentazione si terrà mercoledì 17 dicembre alle 20:30 presso la Biblioteca Comunale di San Nicolò in Via Dante Alighieri.

LA NOTA DELLA CROCE ROSSA

La Croce Rossa Italiana invita tutti gli Aspiranti Volontari (dai 14 anni in poi) e coloro che desiderano fare la differenza nella nostra comunità, a partecipare alla serata di presentazione del nuovo corso per Volontari CRI, che si terrà mercoledì 17 dicembre alle 20:30 presso la Biblioteca Comunale di San Nicolò in Via Dante Alighieri. 

Il corso partirà il 7 gennaio 2026 ed è un’opportunità unica per conoscere i principi e le attività della Croce Rossa Italiana, acquisire competenze pratiche e teoriche, e prepararsi ad affrontare sfide locali, nazionali e internazionali. Al termine delle lezioni sarà anche rilasciato il Certificato di Primo Soccorso.  

Tanti gli ambiti e i percorsi che è possibile intraprendere in Croce Rossa per portare avanti azioni concrete sul nostro territorio: dalla tutela e promozione della Salute alle attività di Inclusione Sociale, dalla risposta alle Emergenze alle numerose attività riservate ai Giovani, dal Diritto Internazionale Umanitario alla Cooperazione Internazionale. Questo e tanto altro è il ventaglio di opportunità tra cui scegliere per dare il proprio contributo in base alle proprie inclinazioni.  

La Serata di Presentazione non richiede alcuna registrazione, l’ingresso è aperto a tutti coloro che hanno compiuto i 14 anni di età.  

Se si desidera già iscriversi al corso come Aspirante Volontario è possibile farlo collegandosi al nostro portale www.gaia.cri.it 

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a Giovanni: giovanni.buttafava@emiliaromagna.cri.it

328 2404558.

