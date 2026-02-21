Volley, Serie B – Domani Canottieri Ongina-Villa d’oro Modena

Quinta e sesta forza del girone una di fronte all’altra, scrivendo un altro capitolo di un duello abituale nella storia recente della serie B maschile. Domani alle 18 a Monticelli c’è curiosità per il match tra Canottieri Ongina e National Transports Villa d’Oro, separate in classifica da una posizione e da due lunghezze.

“E’ un po’ la nostra bestia nera ma soprattutto è una bella squadra, esperta, con tanti atleti che giocano insieme tra loro da anni e si conoscono molto bene. Quest’anno sono arrivati l’opposto Francesco Ghelfi (che forma la diagonale con il fratello Giacomo)e il centrale Giancarlo Rau, due elementi di spessore e di esperienza. E’ una partita che potrebbe rappresentare un nuovo bivio della stagione, bisognerà capirne i momenti e buttarsi un po’ nella mischia cercando di andare oltre i nostri limiti.

E’ uno degli ultimi treni che passano per l’alta classifica e bisognerebbe cercare di agganciare almeno l’ultimo vagone. Sarà molto difficile, perché questo è un girone molto equilibrato e combattuto, tutte le squadre lottano e non puoi assolutamente essere morbido o affrontare una qualsiasi partita in modo non appropriato, altrimenti esci dal campo sconfitto. Lo abbiamo visto sabato scorso a Montichiari contro la penultima forza del girone che ha lottato strenuamente”.

Quindi aggiunge

“Contro Villa d’Oro ci è sempre mancata un po’ la pazienza, pecchiamo molto in questo, vogliamo risolvere il colpo o l’azione con il primo tentativo. Questo per esempio sabato a Montichiari ci ha portato a farci rimontare nel secondo set, senza negare i loro meriti ovviamente. Domani non potremo concedere troppi vantaggi, quando andiamo in difficoltà non dobbiamo subire altri punti, ma rimanere sul pezzo e provare poi sfruttare i momenti più favorevoli”.

La classifica

Kerakoll Sassuolo 38, Beca Tensped, Pallavolo Cremonese 32, Tipiesse Cisano 29, Canottieri Ongina 26, National Transports Villa d’Oro Modena, Zotup Scanzorosciate 24, Tecnoarmet Soliera 23, Mo.Re. Volley 20, Vero Volley Monza 18, Motta&Rossi Asola Remedello, Team Volley Cazzago Adro 16, Ferramenta Astori 13, Modena Volley 4.

