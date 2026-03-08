Serie B – Treviglio castiga 91-83 una Bakery Piacenza che va oltre ogni limite

Bakery Piacenza esce sconfitta 91-83 dalla sfida contro TAV Treviglio Brianza Basket, valida per la 31esima giornata del campionato di Serie B Nazionale. Stavolta c’è pochissimo da recriminare per la squadra di coach Giorgio Salvemini, che combatte con orgoglio oltre ogni limite e resta in partita fino a un minuto dalla fine nonostante essere andata sotto oltre la doppia cifra. Guidano i biancorossi le prove di Giannone (19 punti), Dore (18) e Bocconcelli (17).
La cronaca della gara
Fase punto a punto in avvio: Dore e Bocconcelli tengono a bada Morina e compagni. Un paio di palle perse spianano il lavoro a Marcius e Taflaj (8-14), Bocconcelli risponde dalla media, ma gli ospiti si fanno strada anche oltre i 10 punti di vantaggio. Abba si fa poi trovare pronto sotto canestro e infila due appoggi per il 17-25. Treviglio allunga ancora: 19-29 a fine primo quarto.
Giannone guida il parziale biancorosso per il -6, le triple di Restelli e Reati fanno volare ancora i bergamaschi verso la doppia cifra di vantaggio (28-39). Ottima però la reazione biancorossa con la tripla di Dore e l’inserimento dello stesso Giannone, seguiti dall’appoggio di Bocconcelli per il 35-39. I biancorossi rispondono colpo su colpo fino all’intervallo, chiuso avanti 48-40 da Treviglio.
Piacenza alza il ritmo a inizio secondo tempo, Borriello e Bocconcelli da fuori provano a fare la voce grossa per chiudere il gap, Marcius e Restelli chiudono la porta per il nuovo +10. Nuovo tentativo affidato alle triple a bersaglio di Ricci e Giannone (dopo splendida azione) che valgono il 58-62 a 4’ da fine terzo. Korlatovic dalla media e il gioco da tre punti di Bocconcelli confermano il trend, prima della bomba di Giannone per il pareggio a quota 68. Treviglio avanti 75-70 dopo 30’.
Testa a testa come previsto a inizio quarto quarto: Bocconcelli e Abba vanno a segno, la difesa di casa tiene e si arriva a metà dell’ultimo quarto sul 79-82. Rubbini, Reati e Restelli scavano un solco a 5’ dalla fine (79-89), Bocconcelli e Ricci segnano ancora e sono eroici nel cercare di andare oltre ogni difficoltà per far restare la Bakery in gara, ma a quel punto ormai la partita è segnata e si chiude 83-91.
Prossimo impegno per Bakery Piacenza, dopo la sosta per la Coppa Italia e il turno di riposo, domenica 29 marzo in casa di Foppiani Fulgor Fidenza.
Bakery Basket Piacenza-Treviglio Brianza Basket 83-91
(19-29, 40-48, 70-75)
Bakery Basket Piacenza: Dore 18, Beccari, Bocconcelli 17, Ricci 9, Korlatovic 4, Giannone 19, Morvillo, Lombardi N.e, Borriello 8, Banella, Abba 8, Scardoni N.e.
TAV Treviglio Brianza Basket: Rubbini 20, Anchisi, Reati 17, Taflaj 5, Marcius 16, Agostini 5, Morina 8, Ronchi N.e, Rossetti N.e, Restelli 20.