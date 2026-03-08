Serie B – Treviglio castiga 91-83 una Bakery Piacenza che va oltre ogni limite

Bakery Piacenza esce sconfitta 91-83 dalla sfida contro TAV Treviglio Brianza Basket, valida per la 31esima giornata del campionato di Serie B Nazionale. Stavolta c’è pochissimo da recriminare per la squadra di coach Giorgio Salvemini, che combatte con orgoglio oltre ogni limite e resta in partita fino a un minuto dalla fine nonostante essere andata sotto oltre la doppia cifra. Guidano i biancorossi le prove di Giannone (19 punti), Dore (18) e Bocconcelli (17).

La cronaca della gara

Fase punto a punto in avvio: Dore e Bocconcelli tengono a bada Morina e compagni. Un paio di palle perse spianano il lavoro a Marcius e Taflaj (8-14), Bocconcelli risponde dalla media, ma gli ospiti si fanno strada anche oltre i 10 punti di vantaggio. Abba si fa poi trovare pronto sotto canestro e infila due appoggi per il 17-25. Treviglio allunga ancora: 19-29 a fine primo quarto.

Giannone guida il parziale biancorosso per il -6, le triple di Restelli e Reati fanno volare ancora i bergamaschi verso la doppia cifra di vantaggio (28-39). Ottima però la reazione biancorossa con la tripla di Dore e l’inserimento dello stesso Giannone, seguiti dall’appoggio di Bocconcelli per il 35-39. I biancorossi rispondono colpo su colpo fino all’intervallo, chiuso avanti 48-40 da Treviglio.

Piacenza alza il ritmo a inizio secondo tempo, Borriello e Bocconcelli da fuori provano a fare la voce grossa per chiudere il gap, Marcius e Restelli chiudono la porta per il nuovo +10. Nuovo tentativo affidato alle triple a bersaglio di Ricci e Giannone (dopo splendida azione) che valgono il 58-62 a 4’ da fine terzo. Korlatovic dalla media e il gioco da tre punti di Bocconcelli confermano il trend, prima della bomba di Giannone per il pareggio a quota 68. Treviglio avanti 75-70 dopo 30’.

Testa a testa come previsto a inizio quarto quarto: Bocconcelli e Abba vanno a segno, la difesa di casa tiene e si arriva a metà dell’ultimo quarto sul 79-82. Rubbini, Reati e Restelli scavano un solco a 5’ dalla fine (79-89), Bocconcelli e Ricci segnano ancora e sono eroici nel cercare di andare oltre ogni difficoltà per far restare la Bakery in gara, ma a quel punto ormai la partita è segnata e si chiude 83-91.

Prossimo impegno per Bakery Piacenza, dopo la sosta per la Coppa Italia e il turno di riposo, domenica 29 marzo in casa di Foppiani Fulgor Fidenza.

Bakery Basket Piacenza-Treviglio Brianza Basket 83-91

(19-29, 40-48, 70-75)

Bakery Basket Piacenza: Dore 18, Beccari, Bocconcelli 17, Ricci 9, Korlatovic 4, Giannone 19, Morvillo, Lombardi N.e, Borriello 8, Banella, Abba 8, Scardoni N.e.

TAV Treviglio Brianza Basket: Rubbini 20, Anchisi, Reati 17, Taflaj 5, Marcius 16, Agostini 5, Morina 8, Ronchi N.e, Rossetti N.e, Restelli 20.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy