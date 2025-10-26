Serie B – Treviglio la spunta nel finale, Bakery Piacenza superata 85-81 – AUDIO

Bakery Piacenza esce sconfitta 85-81 dalla sfida in casa di TAV Treviglio Brianza Basket, valida per la settima giornata di Serie B Nazionale. Come accaduto sette giorni fa al PalaBanca di fronte ad Assigeco, gli uomini di coach Giorgio Salvemini restano in partita fino all’ultima sirena, ma mancano l’occasione per il pareggio o sorpasso non trovando il canestro decisivo nei minuti conclusivi.
Treviglio parte forte cercando di imporre il suo gioco, trascinata da un Taflaj in grande forma e già in doppia cifra dopo 10’. I biancorossi si affidano a Dore (8 punti nel primo quarto) per stare a contatto, ma i padroni di casa chiudono avanti 27-17 il periodo iniziale.
Bakery reattiva però nel secondo quarto, in cui anche Giannone si fa sentire mettendo a referto 13 punti. L’intensità piacentina cresce con il passare dei minuti, sia a rimbalzo sia in difesa, così all’intervallo ci sono solo 6 punti di distacco fra le due squadre (50-44).
Secondo tempo
La sfida entra nel vivo nel terzo quarto, nonostante Bocconcelli e Dore debbano entrambi fare i conti con il terzo fallo. La tripla di Korlatovic tiene Piacenza vicinissima (58-53), ma è ancora una volta Giannone a toccare quota 20 per il -4, prima del 64-59 dopo 30’.
Con il solito Taflaj e le giocate di Rubbini, Treviglio cerca di scappare nel quarto quarto, ma è uno splendido gioco da 4 punti di Dore a tenere Piacenza in partita (77-70). Si entra nella fase decisiva e la Bakery piazza un parziale di 8-0 completato dai canestri di Ricci e Borriello per restare ad un possesso pieno di distanza.
Prima Borriello (da tre punti) e poi Dore hanno le chance per sorpasso o pareggio, purtroppo mancate. I tiri liberi congelano il successo di Trevigliocon il punteggio finale di 85-81.
Prossimo impegno per Bakery Piacenza mercoledì 29 ottobre, alle ore 20.30, per il turno infrasettimanale contro Novipiù Monferrato Basket in programma al PalaBakery.
TAV Treviglio Brianza Basket – Bakery Basket Piacenza 85-81
(27-17, 50-44, 64-59)
TAV Treviglio Brianza Basket: Taflaj 17, Agostini 13, Rossi 11, Rubbini 10, Restelli 9, Anchisi 9, Marcius 9, Morina 7, Anaekwe, Ronchi N.e, Reati N.e, Daccò N.e. All. Villa.
Bakery Piacenza: Dore 20, Morvillo 3, Bocconcelli 4, Ricci 8, Abba 10, Giannone 25, Korlatovic 7, Borriello 4, Banella, Beccari, Scardoni N.e, Madia N.e. All. Salvemini.