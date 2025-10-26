Maxi controlli in centro in occasione del sabato sera, giovani trovati con droga e coltelli

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, le forze dell’ordine hanno condotto un’ampia operazione di controllo nei luoghi più frequentati dai giovani di Piacenza.

Coordinato dalla questura, il servizio ha coinvolto polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e unità cinofile, che hanno pattugliato a lungo il centro storico, in particolare tra piazzale Genova, corso Vittorio Emanuele, piazza Cavalli e via Chiapponi.

L’obiettivo principale era prevenire episodi di violenza, bullismo e comportamenti a rischio tra adolescenti, in un fine settimana di grande affluenza. Nel corso dei controlli sono stati fermati e identificati decine di ragazzi, tra cui numerosi minorenni.

Durante l’operazione gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato alcune armi da taglio, tra cui coltelli, e un quantitativo di droga — principalmente hashish — abbandonato in vari punti della zona, come dietro le fioriere o ai bordi dei marciapiedi. È probabile che chi ne fosse in possesso se ne sia liberato alla vista dei cani antidroga.

I controlli hanno interessato anche diversi locali del centro.

