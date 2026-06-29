Serie B – Un playmaker versatile per l’Assigeco: Simone Giunta è biancorossoblu

UCC Assigeco Piacenza è felice di comunicare di aver siglato un accordo annuale con l’atleta Simone Giunta, nell’ultima stagione a Piombino.

Classe 2000 e originario di Pesaro, Simone Giunta è un playmaker mancino di 187 cm per 80 kg. Cresciuto cestisticamente nel settore giovanile della Victoria Libertas Pesaro, con cui nel novembre 2018 debutta e trova i primi punti in Serie A, nella stessa annata vive la prima esperienza a livello senior con la Bramante Pesaro in Serie C Gold, categoria in cui milita anche nel successivo biennio con la maglia della Pisaurum 2000 Pesaro. Nel 2020/2021 l’approdo a Senigallia in Serie B, campionato dove veste anche le maglie di Bisceglie e Sala Consilina.

Nel 2023/2024 firma per l’Avellino Basket, con cui viene promosso in Serie A2 dopo una cavalcata ai playoff straordinaria ribaltando in due occasioni consecutive uno svantaggio di 0-2 nella serie, mentre la stagione seguente lo vede protagonista alla NPC Rieti, trascinando la squadra alla salvezza con medie di 10.9 punti, 5.3 rimbalzi e 3.5 assist, oltre al canestro della vittoria allo scadere nella decisiva gara-5 di primo turno di play-out contro Desio. Nell’annata da poco conclusa ha invece militato nelle fila di Piombino, portando in dote 11.4 punti, 4.8 rimbalzi e 4.4 assist (quarto miglior assistman del Girone B) di media a gara, con quattro doppie-doppie e arrivando a un passo dalla conquista dei playoff dopo due partite di play-in da 21 punti e 8.5 rimbalzi ad allacciata di scarpe.

Playmaker atletico e intenso, Giunta abbina la capacità di costruzione del gioco a una notevole presenza a rimbalzo. Le sue qualità fisiche, la versatilità e l’esperienza maturata negli ultimi anni lo rendono un innesto di grande valore per il roster biancorossoblu.

Simone Giunta, Giocatore

“Non mi aspettavo di ricevere una chiamata del genere subito all’inizio dell’estate. Ho avuto modo di sentire ex giocatori del club come Calbini, Serpilli e Ammannato, e tutti mi hanno parlato di un bellissimo ambiente e di una società con una struttura di alto livello, il che ha sicuramente influito sulla mia scelta. Parlando con il coach ho sentito in lui una grande volontà di fare bene e di disputare un campionato di vertice. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di conoscere i tifosi e i miei nuovi compagni”.

Marcello Ghizzinardi, Capo Allenatore

“Simone rientra perfettamente nel profilo di giocatore che stavamo cercando: un atleta nel pieno del proprio percorso di crescita con grandi ambizioni, sia individuali che di squadra, e margini di miglioramento. Pur non avendolo mai allenato direttamente ho avuto modo di seguirlo spesso negli anni: è un playmaker mancino molto efficace a rimbalzo offensivo e abile nel giocare anche spalle a canestro. Grazie alle sue caratteristiche tecniche e atletiche, è uno di quei giocatori che possono cambiare l’inerzia di una partita in qualsiasi momento”.

Alessandro Pagani, Direttore Sportivo

“Simone è un giocatore che abbiamo seguito con grande attenzione durante tutta la stagione, pur militando nell’altro girone. È un profilo molto intrigante: un playmaker moderno, capace non solo di gestire il gioco ma anche di dare un solido contributo a rimbalzo grazie alla sua fisicità, aspetti che si sposano perfettamente con la pallacanestro che coach Ghizzinardi vuole proporre. Sappiamo che si sta già allenando a Pesaro insieme ad alcuni nostri ex atleti, come Serpilli e Calbini, che ci hanno parlato benissimo di lui. Non vediamo l’ora di vederlo all’opera con i nostri colori”.

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