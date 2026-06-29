Ciclismo – Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) è la “regina” della Tre Giorni Giudicarie Dolomiti 2026

Opera completata e vittoria finale conquistata. E’ festa per la Bft Burzoni VO2 Team Pink alla Tre Giorni Giudicarie Dolomiti, la manifestazione trentina dedicata al ciclismo giovanile femminile dove la squadra piacentina Donne Juniores ha brillato arrivando al successo finale.

La “regina” è Matilde Rossignoli, veronese classe 2008 che ha difeso in ognuna delle tre serate la maglia azzurra di leader. Dopo la vittoria di venerdì nella tipo pista e il secondo posto di ieri nella cronometro Idroland a Baitoni, oggi la ciclista veneta si è piazzata a Tione con un sesto posto in rimonta che le ha permesso di vincere per un solo punto la classifica generale beffando la protagonista di giornata, la trevigiana Maddalena Pascut (Team Wilier Breganze).

La squadra del presidente Gian Luca Andrina torna a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro dell’evento organizzato dalla Società ciclistica Storo dopo il successo 2024 sempre nelle Juniores sempre a firma di una “panterina” veneta, la padovana Linda Sanarini.

In classifica generale, la formazione diretta da Vittorio Affaticati e Krizia Corradetti si è messa in luce anche con Agata Campana, ottava dopo tre giorni e fino a ieri in maglia verde-nera di miglior trentina.

Classifica Donne Juniores Tione di Trento

1° Maddalena Pascut (Team Wilier Breganze) 101 chilometri in 2 ore 38 minuti e 55 secondi, media 38,133

2° Giorgia Nervo (Breganze Millenium)

3° Ilaria Sbrissa (Breganze Millenium)

4° Laura Anna Benuzzi (Team Ceresetto Canturino) a 6 secondi

5° Elisa Corradetti (Team Wilier Breganze) a 46 secondi

6° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

7° Isabella De Angelis (Petrucci Gauss Cycling Team) a 57 secondi

8° Ilaria Gritti (Team Mendelspeck E-Work) a 1 minuto e 21 secondi

9° Melania Minichino (Team Biesse Carrera Zambelli) a 1minuto e 59 secondi

10° Lucia Scapini (Conscio Pedale del Sile).

Classifica Generale Tre Giorni Giudicarie Dolomiti

1° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) con 100 punti

2° Maddalena Pascut (Team Wilier Breganze) con 99 punti

3° Maria Acuti (Team Biesse Carrera Zambelli) con 50 punti

4° Anna Bonassi (Brescia – F. Magni – Flanders Love) con 40 punti

5° Elisa Corradetti (Team Wilier Breganze) con 38 punti

6° Giorgia Nervo (Breganze Millenium) con 35 punti

7° Isabella De Angelis (Petrucci Gauss Cycling Team) con 30 punti

8° Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink) con 30 punti

9° Ilaria Sbrissa (Breganze Millenium) con 27 punti

10° Linda Rapporti (Breganze Millenium) con 27 punti.

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