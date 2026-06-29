Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio, il reparto centrali è completo: arriva Camilla Gerosa

La Pallavolo San Giorgio completa il reparto delle centrali in vista del campionato di Serie B1 2026/2027 con l’arrivo di Camilla Gerosa, che va ad affiancare la confermata Esther Pratissoli e la new entry Alessandra Feroldi.

Nata a Como il 20 settembre 2001 e originaria di Birone di Giussano, Gerosa ha iniziato a giocare a pallavolo all’età di otto anni nell’oratorio del suo paese, prima di disputare una stagione all’Ardor Volley. Successivamente è approdata all’Amatori Orago, dove è rimasta per tre stagioni, militando nelle formazioni Under 14, Under 16, Under 18 e nei campionati nazionali di B1 e B2. Con il club varesino ha conquistato importanti risultati a livello giovanile, tra cui il titolo italiano Under 16, un terzo posto nella stessa categoria e il secondo posto nazionale Under 14.

Il percorso è poi proseguito all’UYBA, tra B2 e Under 18, con un quinto posto alle finali nazionali, prima delle esperienze in B1 con Lecco e Offanengo.

Nella stagione 2021/2022 arriva la chiamata di Olbia in Serie A2. L’esordio nella seconda categoria nazionale risale al 10 ottobre 2021, nella vittoria per 3-2 contro Aragona. In quella stagione disputa 63 set, realizzando 83 punti.

Dopo l’esperienza in Sardegna veste le maglie del Progetto Valtellina in B1 e, dal 2023, del Volley Modena. Con la formazione emiliana conquista la promozione in Serie A2 al termine della stagione 2024/2025. In quell’annata è compagna di squadra di Sofia Cornelli, mentre nella finale promozione affronta Alessandra Feroldi, allora in forza a Ostiano. Nell’ultima stagione resta a Modena, collezionando 25 presenze e 83 punti.

Lo scorso maggio ha conquistato anche il titolo ai Campionati Nazionali Universitari Primaverili con il CUS Modena e Reggio Emilia, superando in finale, al PalaIgor di Novara, il CUS Milano.

«Con Camilla – commenta coach Matteo Capra – chiudiamo il reparto centrali. Sono molto contento del suo arrivo e penso che il suo innesto rappresenti un valore aggiunto per affrontare al meglio la nuova stagione. Camilla possiede qualità tecniche che ci permetteranno di avere un ulteriore terminale offensivo. Sono certo che ci darà grandi soddisfazioni e che anche per lei sarà un’annata positiva».

Con l’arrivo di Gerosa prende forma il roster della Pallavolo San Giorgio per la stagione 2026/2027, la terza consecutiva in Serie B1. Le nuove arrivate sono le palleggiatrici Benedetta Giordano e Lisa Bonelli, la centrale Alessandra Feroldie la stessa Camilla Gerosa, che si aggiungono alle confermate Chiara They, Giulia Gilioli ed Esther Pratissoli, oltre a Sofia Cornelli, tornata a vestire i colori giallobiancoblù.

Pallavolo San Giorgio Piacentino – Serie B1 2026/2027

Alzatrici: Benedetta Giordano (nuova, Ripalta Cremasca), Lisa Bonelli (nuova, Capergnanica).

Opposta: Chiara They (confermata).

Schiacciatrici: Sofia Cornelli (nuova), Giulia Gilioli (confermata).

Centrali: Esther Pratissoli (confermata), Alessandra Feroldi (nuova, Ripalta Cremasca), Camilla Gerosa (nuova, Modena).

Staff tecnico: Matteo Capra (allenatore, confermato). Assistenti: Stefano Dagradi e Fabio Longinotti (confermati).

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