Serie B – Una Vigevano dalle percentuali altissime espugna il PalArquato: Fiorenzuola Bees sconfitti 74-102

Nel primo weekend di dicembre i Fiorenzuola Bees ospitano la Elachem Vigevano 1955 nella sfida valevole per la 15° Giornata Campionato Serie B Nazionale Old Wild West 2025/2026 Girone A.

La cronaca

De Zardo inizia la partita con la faccia giusta in casa Bees, colpendo sia da dentro l’area che con la tripla dalla guardia (5-2 al 2’); Kancleris realizza a sua volta da dentro l’area per il sorpasso Vigevano, alzando anche la parabola per il 5-11 al 4’.

Crespi commette il terzo fallo in 4 minuti, notizia fin peggiore per i Bees della tripla con cui Cucchiaro scaglia il 5-14 al 5’. Fiorenzuola si trova abbarbicata al match con il 2/2 dalla lunetta di Cecchinato al 7’, ma la tripla dall’angolo di Gajic all’8’ costringe coach Del Re al timeout pieno sull’11-23.

Biorac lavora a rimbalzo offensivo per il 17-23 con cui i Bees entrano nell’ultimo minuto di gioco, ma un canestro in tuffo di Boglio chiude il primo parziale con il vantaggio per Vigevano. Korsunov e Biorac sono fattori veri in casa Bees ad inizio del secondo quarto (24-28 al 12’), con De Zardo che impatta la partita con due azioni personali al 14’. 28-28 e parziale da 10-2.

Boglio firma il controparziale da 0-10 che taglia le gambe ai Bees e costringe coach Del Re al timeout pieno Fiorenzuola al 16’. 28-38. Fiorenzuola rischia con Crespi in campo nonostante i 3 falli, ma i dividendi convertono 4 punti da sotto le plance; la Elachem carica di falli i Bees, con Zacchigna che converte il 2/2 per il 35-49 al 19’.

Secondo tempo

Con le squadre all’intervallo lungo sul 37-51, Vigevano fa la voce grossa al rientro in campo dagli spogliatoi, con Zacchigna con la tripla e Kancleris con la schiacciata in contropiede che segnano il break da 0-5. Ambrosetti prova a dare animo a Fiorenzuola, ma Zacchigna è letteralmente on fire e da 3 punti incendia la retina per il 40-61 al 24’. Ancora Zacchigna con la tripla da oltre 7 metri fa esultare i tifosi di Vigevano per il 43-68 con cui coach Del Re chiama timeout al 26’.

Si incendia anche Fantoma, con 5 punti di puro talento che portano Vigevano addirittura al +29 (45-74 al 27’) con un clamoroso 10/15 da 3 punti e 19/20 ai tiri liberi. Ceparano realizza dall’angolo il 54-77 negli ultimi 30 secondi di parziale, con l’and one di pura voglia che chiude il terzo parziale sul 57-77.

Anche nel quarto parziale Vigevano inizia con un break da 0-5 dopo tripla di Mazzantini e contropiede su palla recuperata (57-82), con la partita che inevitabilmente da -25 entra in pieno garbage time. Fantoma e la schiacciata in contropiede di Corgnati puntellano il 63-89 al 34′. Il canestro diventa piccolissimo per i Bees, con De Zardo che trova la tripla del 69-92 al 37′.

Ancora Fantoma scaglia altre due triple senza parabola per confermare una partita semplicemente perfetta (72-98 al 38’), con Diouf che fa scavallare quota 100 a Vigevano. Finisce 74-102 per gli ospiti, che vincono nettamente la sfida.

Fiorenzuola Bees vs Elachem Vigevano 74-102

(18-26; 37-51; 57-77)

Fiorenzuola Bees: Mazburrs; Biorac 13; Obljubech 3; Bottioni 2; Cecchinato 2; Korsunov 10; De Zardo 23; Ceparano 10; Crespi 4; Ambrosetti 7. All. Del Re

Vigevano 1955: Diouf 2; Fiusco 3; Kancleris 17; Cucchiaro; Gajic 5; Zacchigna 18; Corgnati 9; Boglio 16; Fantoma 22; Verozzo 2; Mazzantini 8. All. Salieri

