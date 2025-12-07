Franzini dopo Pro Sesto – Piacenza 0-2: “Una grande prestazione. Abbiamo fatto passi in avanti enormi” – AUDIO

l’intervista esclusiva di RADIO SOUND al tecnico del Piacenza calcio al termine della grande vittoria dei biancorossi sul campo della capolista Pro Sesto: “Una grande prestazione. Forse siamo meno spettacolari, ma sicuramente siamo più compatti. Abbiamo limato alcune sbavature che ci sono costate carissimo ed abbiamo fatto una prestazione molto solida, non concedendo praticamente nulla dal punto di vista delle occasioni”
Un ringraziamento speciale ai tifosi: “Sono sempre di un’altra categoria…ma oggi sono stati fantastici, ci hanno supportato dal 1′ all’ultimo minuto, dandoci tanta energia per portare a casa questo risultato”