Serie B1 – La Conad Alsenese parte bene poi cede a Ostiano (3-1)

Una buona partenza non basta alla Conad Alsenese, che in B1 femminile cede alla distanza sul campo cremonese di Ostiano. Dopo aver vinto il primo set, le gialloblù di Enrico Mazzola hanno lasciato terreno alle padrone di casa della Csv-Ra.Ma, vincitrici per 3-1. Le piacentine avevano avuto il merito di conquistare il parziale d’apertura nonostante fossero sotto nel punteggio (8-5 e 16-12), ribaltando la situazione con l’incoraggiante 21-25. Un secondo set decisamente anonimo (25-14 Ostiano, sempre in vantaggio) ha rimesso tutto in discussione, con le cremonesi protagoniste indiscusse anche nella quarta frazione, chiusa 25-12.

Un po’ di rammarico in casa Conad per il terzo set, ago della bilancia dove Alseno era partita forte (3-8) ma non ha saputo difendere il vantaggio, venendo rimontata dalle locali. Nella metà campo gialloblù, non sono bastati i 16 punti dell’opposta Monica Gobbi oltre ai 10 della centrale Valentina Guccione; stessa quota per la schiacciatrice Serena Tosi, entrata a partita in corso al posto di Elisa Lago.

(21-25, 25-14, 25-21, 25-12)

CSV-RA.MA. OSTIANO: Falotico 8, Bertaiola 15, Frigerio 15, Pinetti 16, Grippo 1, Volta (L), Braga (L), Gagliardi 1. N.e.: Castagna, Barbiero, Magri, Martinelli. All.: Leali

CONAD ALSENESE: Cornelli 5, Diomede 3, Gobbi 16, Lago 3, Guccione 10, Romanin 3, Toffanin (L), Fava, Tosi 10, Zagni, Sesenna, Poggi. All.: Mazzola

ARBITRI: Mantegna e Maderna

Classifica

Emilbronzo 2000 Montale 28, Esperia Cremona 22, Csi Clai Imola, Csv-Ra.Ma. Ostiano 19, Tirabassi & Vezzali 18, Bleuline Forlì 17, Elettromeccanica Angelini Cesena 14, Conad Alsenese 11, Fumara MioVolley, Volley 2001 Garlasco, Fos Wimore Cvr 9, Certosa Volley 2.