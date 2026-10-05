Serie C – Bona sulla sirena, Italia Chef Piacenza corsara a San Marino

Un incredibile canestro di Bona sulla sirena regala la vittoria all’Italia Chef Piacenza in terra sanmarinese al cospetto dei Titans.

Primo quarto difficile per i piacentini che subiscono inizialmente la vena realizzativa dei padroni di casa dai 6,75 (6/8 nel primo quarto) riuscendo tuttavia a rimanere a contatto con un Bona già in doppia cifra a quota 10 punti. Secondo quarto ancora molto equilibrato con Piacenza spesso costretta a inseguire, ma che trova contributi importanti da Lombardi e Pescatori, riuscendo ad andare all’intervallo lungo sul -3 (45-42).

Al rientro dall’intervallo lungo salgono di livello le difese mentre calano le percentuali al tiro. Il canestro di Rigoni sulla sirena della frazione vale il +1 biancorosso (59-60). Nell’ultimo quarto Guaccio (14 punti e 3 recuperi), Pescatori e Rigoni guidano il primo vero allungo dell’Italia Chef sul 66-74 a 3 minuti dalla sirena finale.

4 punti consecutivi di uno scatenato Bona contribuiscono al +12 Piacenza (66-78) al 38’. San Marino non ci sta e riesce incredibilmente ad impattare la partita a quota 80, complici anche una serie di ingenuità da parte dei biancorossi.

Quando l’overtime sembrava ormai alle porte, a 4 secondi dalla sirena finale, Piacenza riesce a imbastire l’azione vincente con Bona che va realizzare l’appoggio al ferro a fil di sirena che vale l’80-82 finale.

“Inizio complicato con ottime percentuali da 3 degli avversari, poi ci siamo adattati e siamo stati bravi a scappare nell’ultimo quarto. C’è tanto da migliorare, lavoreremo duramente in settimana per arrivare al meglio alla sfida casalinga con CVD che ha espugnato Lugo all’esordio”.

La prossima giornata vedrà l’Italia Chef Piacenza opposta a CVD Casalecchio nell’esordio stagionale dei biancorossi al Pala San Lazzaro, sabato 10 ottobre, alle ore 18:30.

SAN MARINO TITANS – ITALIA CHEF PIACENZA 80-82

(25-26, 20-16, 14-18, 21-22)

Tabellini: Galli 12, Oukara ne, Pescatori 7, Lombardi 4, Bona 28, Livelli ne, Bassani 11, Rigoni 3, Guaccio 14, Camara ne, Fumi 3. All. Maioli, ass. all. Molinaroli