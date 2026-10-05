Volley – VAP, il pre-campionato entra nel vivo: U19 e U17 al tie-break, U15 in crescita

Prestazione opaca per le ragazze di coach Fanni, condizionata in parte anche dall’impatto con un palazzetto di Serie A, caratterizzato da spazi molto ampi. Da migliorare il lavoro al servizio e, soprattutto, l’incisività in attacco, dove è mancata continuità.

«Arriviamo da un periodo di lavoro molto intenso, sia dal punto di vista fisico sia da quello tecnico – spiega coach Fanni – e quindi ben vengano i prossimi due giorni di riposo, che serviranno a ricaricare le pile e a ripartire al meglio nell’ultima settimana di avvicinamento al campionato, sia per l’U19 sia per la B1».

Vero Volley Milano – Volley Academy Piacenza 3-2

(25-14; 25-20; 25-22; 19-25; 20-25)

Volley Academy Piacenza: Momo, Carlà (L), Lunardini, Lamberti, Mosetti, Agosto, Di Luzio, Fenzio, Abondio, Olivi, Lara-Fondin, De Servi, Ferri (L), Carli, Isitor.

All.: Michele Fanni, Paolo Bergamaschi.

Under 17

In Volley Piemonte – Volley Academy Piacenza 3-2

(25-23; 13-25; 25-20; 25-11; 13-15)

Volley Academy Piacenza: Fortunato, Riccardi, Clini (L), Sposimo, Bimbi, Tencati, Carciani, Sorsi, Compaore, Mosetti, Fagiani (L), De Servi, Carli, Isitor P., Paganini, Sarasini.

All.: Donato Maggipinto, Renato D’Angionella.

Nell’amichevole di ritorno contro le giovani avversarie piemontesi, giocata in trasferta, la squadra di Donato Maggipinto esce sconfitta per 3-2, ma il risultato non rappresenta certamente un passo indietro nel percorso di preparazione al campionato di U17 e Serie C.

La gara ha infatti offerto diversi momenti di gioco spettacolare e divertente, evidenziando da parte delle giocatrici della Volley Academy Piacenza grande concentrazione e massimo impegno.

Under 15

Arena Volley Verona – Volley Academy Piacenza 5-0

(25-20; 25-17; 25-23; 25-19; 25-20)

Volley Academy Piacenza: Fraschini, Paternazzi, La Malfa, Janicijevic, Villa (L), Gariano, Teggi, Casella, Lamberti (L), Scaglia, Isitor P., Garofalo, Dossena, Lori.

All.: Simone Mazza, Giulia Gandolfi.

Un buon allenamento per le ragazze di coach Simone Mazza, opposte a un’Arena Volley Verona più avanti nel percorso di preparazione.

«Tutte le ragazze hanno trovato ampio spazio nell’arco della gara – ha commentato l’allenatore della VAP Under 15 – e mi è piaciuta la consapevolezza dei propri punti di forza mostrata da chi è stata chiamata in causa. Forse avremmo potuto osare di più nei fondamentali, dove lamentiamo ancora qualche imprecisione, ma nel complesso è stato un buon test, soprattutto in relazione all’abilità evidenziata dalla squadra avversaria».