Serie C – L’Italia Chef Piacenza torna al successo superando F. Francia 73-70

Ritorno al successo per l’Italia Chef Piacenza dopo due sconfitte consecutive. A cedere il passo é Francesco Francia, seconda in classifica, che viene sconfitta dai biancorossi 73-70, mantenendo inviolato il Pala San Lazzaro.

Sono gli ospiti a partite nella maniera migliore facendo valere la propria fisicità. Alla fine del primo quarto, Piacenza é costretta ad inseguire sul 13-17. La panchina, con Stella e Pirolo in grande evidenza, propiziano il primo vantaggio piacentino sul 21-19 al 13’.

Quando, subito dopo, si accende anche Roljic (14 punti), l’Italia Chef vola a +8 (38-30) all’intervallo lungo, grazie alla tripla dello stesso giocatore serbo sulla sirena. Ancora Roljic è grande protagonista dell’avvio di terzo quarto consentendo a Piacenza di toccare il massimo vantaggio sul 47-30 al 23’.

Francia prova a limitare i danni e al termine della terza frazione i bolognesi inseguono di 12 lunghezze (58-46). Gli ospiti tentano il tutto e per tutto arrivando anche a -6 ma senza, tuttavia, impensierire più di tanto Massari e compagni che controllano il match nel finale e conquistano 2 punti fondamentali ai danni di una diretta concorrente per le posizioni nobili della classifica.

Nella prossima giornata l’Italia Chef Piacenza affronterà la capolista LG Castelnovo Monti, sabato 17 gennaio, alle ore 18:30, nuovamente tra le mura amiche del Pala San Lazzaro.

ITALIA CHEF PIACENZA BC – PREVEN FRANCESCO FRANCIA 73-70

(13-17, 25-13, 20-16, 15-24)

Tabellino: Galli 8, Roljic 24, Fumi 5, Stella, Livelli 16, Massari 1, Bassani 11, Rigoni 4, Casati ne, Pirolo 4. All. Vencato, ass. all. Molinaroli

