Volontariato in Onda, 14 posti disponibili a Piacenza per il Servizio Civile Regionale 2026 – AUDIO

Volontariato in Onda, 14 posti disponibili a Piacenza per il Servizio Civile Regionale 2026. Il tema è stato trattato nella rubrica realizzata da Radio Sound e CSV Emilia.

Il 16 giugno è stato pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna l’avviso con l’indicazione dei posti disponibili per il Servizio Civile Regionale 2026. I giovani interessati, dai 18 ai 29 anni compiuti, dovranno trasmettere online la domanda all’Ente titolare del co-progetto/progetto prescelto attraverso l’apposita piattaforma (clicca qui). Il bando scade alle ore 14.00 del 16 luglio 2026.

I posti disponibili a Piacenza, fra città e provincia, sono 14 attraverso il progetto “Legami di Comunità” che prevede proposte di enti pubblici e cooperative sociali. Ragazze e ragazzi saranno parte di percorsi educativi, culturali e di animazione sociale. Si tratta di contesti sicuri per socializzare, imparare, confrontarti con culture diverse e superare pregiudizi, acquisendo più fiducia nel tuo percorso di vita.

E’ un progetto di CSV Emilia – spiega Rebecca Montagnaro operatrice del Co.Pr.E.S.C. Piacenza – in collaborazione con il Consorzio Solco, che mette a disposizione 14 posti in 7 diverse sedi del territorio. L’obiettivo condiviso è di aumentare i percorsi educativi e di animazione sociale, dando la possibilità ai giovani di fare un’esperienza positiva a servizio della comunità.

Il 2 luglio è previsto un seminario informativo online

Presenteremo i progetti e soprattutto aiuteremo i giovani a compilare la domanda. Il webinar informativo è in programma giovedì 2 luglio alle ore 18. Risponderemo a tutti gli eventuali dubbi e alle varie domande.

Link per partecipare al webinar.

Questa esperienza – conclude Rebecca Rebecca Montagnaro operatrice del Co.Pr.E.S.C. Piacenza – è un’occasionemolto importante per imparare, per confrontarsi con i coetanei, ma anche consituazioni e culture diverse rispetto alla nostra. Poi aiuta a superare ipregiudizi, a rafforzare le proprie competenze, ma soprattutto anche a stringerenuove amicizie.

I progetti

Comune di Piacenza – Servizio Minori Stranieri

Sii parte di un percorso di accoglienza per minori stranieri. Collaborerai con educatori e istituzioni per offrire tutela, ascolto, orientamento e integrazione a ragazzi alle loro famiglie. Un’esperienza di giustizia sociale e vicinanza concreta.

Via Martiri della Resistenza 8/a, Piacenza (codice sede 159743)

2 posti disponibili

Comune di Piacenza – Biblioteca Passerini Landi

Immergiti nella cultura! Affianca lo staff nella gestione dei servizi della storica biblioteca di Piacenza. Sarai coinvolto in attività di promozione della lettura, supporto agli utenti, consultazione digitale e organizzazione di eventi.

Via Giosuè Carducci 14, Piacenza (codice sede 159739)

2 posti disponibili di cui 1 giovani con minori opportunità (NEET)

Comune di Piacenza – Servizio Piacenza Giovani

Dai voce alle idee e ai progetti dei giovani! Contribuirai alla realizzazione di iniziative per la partecipazione attiva, l’imprenditoria, la sostenibilità e la formazione universitaria. Ti occuperai di comunicare e promuovere le iniziative, anche attraverso i canali ufficiali del Comune. Sarai nel back e front office del Servizio. Per chi vuole essere parte del cambiamento.

Via Beverora 59, Piacenza (codice sede 159736)

2 posti disponibili di cui1 giovani con minori opportunità (NEET)

CPIA Piacenza – Sede associata di via Michelangelo

Accompagna chi ricomincia a studiare, da qualsiasi punto di partenza! Accoglierai e orienterai studenti adulti e stranieri all’ingresso dei percorsi scolastici, tra segreteria, iscrizioni e test di italiano L2. Affiancherai gli insegnanti in classe, soprattutto con minori a rischio di dispersione scolastica, e parteciperai a laboratori di cittadinanza, uscite didattiche e alla raccolta di materiali e documentazione. Per chi crede che l’istruzione sia una porta aperta a ogni età.

Via Michelangelo Buonarroti 4, Piacenza (codice sede: 159757)

2 posti disponibili

Comune di Fiorenzuola d’Arda – Biblioteca Comunale

Fai della biblioteca un luogo aperto e inclusivo! Collaborerai a progetti culturali, di promozione della lettura, accessibilità, cultura digitale e giochi che creano forme nuove di socializzazione e apprendimento . Un’occasione per incontrare persone e far crescere la comunità attraverso i libri.

Piazzale San Giovanni 2, Fiorenzuola d’Arda (codice sede 159705)

2 posti disponibili di cui 1 giovani con minori opportunità (bassa scolarizzazione)

Comune di Cortemaggiore – Servizio Istruzione e Politiche Giovanili

Promuovi la cultura e l’aggregazione! Collaborerai con biblioteca, archivio e Università Pallavicina dell’Età Libera, affiancherai l’organizzazione di eventi, corsi, mostre e spettacoli. Un’occasione per valorizzare il territorio e crescere nella gestione culturale.

Piazza Patrioti 8, Cortemaggiore (codice sede 159701)

2 posti disponibili

Cooperativa Sociale La Gemma

Attivati nella cooperativa che supporta persone con disabilità psichica in percorsi di autonomia e benessere. Affiancherai persone con fragilità in attività educative e di socializzazione al centro diurno, tra laboratori e cura del verde, contribuirai alla segreteria e aiuterai a promuovere i servizi della cooperativa. Un’esperienza umana preziosa per chi ama prendersi cura.

Via Pietro Bubba n. 25, Piacenza (codice sede 200521)

2 posti disponibili

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