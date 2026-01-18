Shamzy porta in scena a Piacenza “Stato Interessante” il 23 gennaio. Venerdì alle ore 21 al Teatro President dopo A casa mia e Testa di Caos, Andrea Di Raimo torna a teatro con uno spettacolo ancora più tagliente.
Stato interessante
Mette a nudo con sarcasmo e cinismo le contraddizioni e le sfide dell’essere italiano. Dalla burocrazia infinita all’assenza di educazione sessuale, dall’incubo dello SPID all’eterna diatriba del grana sulla pasta col tonno; lo show affronta, senza fare sconti, la quotidianità delirante del nostro amatissimo, odiatissimo, Bel Paese.
Shamzy non predica, non consola: mette il dito nella piaga per ridere insieme al suo pubblico di quel groviglio assurdo e meravigliosamente tragicomico che chiamiamo “Italia”.
