Sicurezza sul lavoro e formazione, oltre 800 persone coinvolte nel 2025: “La prevenzione è un impegno quotidiano”

In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, i Tecnici della Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell’Azienda Usl di Piacenza richiamano il valore concreto di informazione e formazione per ridurre i rischi e tutelare la salute.

Incontri e seminari

Nel 2025 sono state realizzate decine di iniziative tra incontri e seminari, coinvolgendo oltre 800 partecipanti tra rappresentanti aziendali, professionisti, studenti, lavoratori e cittadini. Un’attività che affianca la vigilanza e che punta a costruire consapevolezza attraverso gli strumenti dell’assistenza, dell’informazione e della formazione che permettono di raggiungere molti più destinatari rispetto ad un accesso ispettivo in una singola azienda.

Particolare attenzione è stata dedicata all’agricoltura, con incontri a Pianello e Castell’Arquato nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione. Spazio anche al tema amianto e al settore edilizio, con iniziative rivolte sia alla cittadinanza sia agli operatori, in collaborazione con realtà del territorio.

Il lavoro nelle scuole

Costante il lavoro nelle scuole: gli studenti sono stati coinvolti su sicurezza chimica, consapevolezza sui rischi relativi ai tatuaggi e percorsi di formazione scuola-lavoro, per sviluppare fin da subito una maggiore attenzione ai rischi. Piacenza ha inoltre contribuito attivamente al Salone Ambiente Lavoro di Bologna e a percorsi formativi di rilievo nazionale.

Il 2026 si è già aperto con nuovi interventi: oltre 200 studenti coinvolti e un calendario di appuntamenti in crescita. Tra questi, il seminario del 4 maggio alla Scuola Edile di Piacenza, dedicato alle novità introdotte dal D.Lgs. 213/2025 sulla protezione dai rischi legati all’amianto, che aggiorna limiti, obblighi formativi e sistemi di monitoraggio sanitario.

“La prevenzione non è solo controllo – spiegano i professionisti – ma un lavoro quotidiano, spesso poco visibile, capace di diffondere conoscenze, anticipare criticità e sensibilizzare all’adozione di misure attive”.

Accanto alla formazione gratuita rivolta a lavoratori, imprese e cittadini, è in avvio anche il concorso regionale per gli istituti agrari “Agricultura della sicurezza”.

Il messaggio è semplice: più informazione e formazione vuol dire più percezione del rischio e quindi più consapevolezza. Per questo l’impegno è continuo, diffuso in ambiti e target diversificati, ogni giorno dell’anno.

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