Controlli a Rivergaro nel fine settimana: denunce, sequestri, segnalazioni alla Prefettura e patenti ritirate

Bilancio intenso dei carabinieri della Compagnia di Bobbio: due automobilisti denunciati, sette assuntori segnalati e 22 grammi di hashish sequestrati. Weekend di controlli intensificati a Rivergaro in occasione del “Grill Contest”, manifestazione che ha richiamato numerosi partecipanti e attorno alla quale i carabinieri della Compagnia di Bobbio, insieme al Radiomobile e ai militari della Stazione di Rivergaro, hanno predisposto servizi perlustrativi e di prevenzione.
Il bilancio
Il bilancio operativo è di due persone denunciate in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, sette persone segnalate alla Prefettura quali assuntori di droga e tre patenti ritirate, di cui due per alcol alla guida e una nell’ambito di un controllo a carico di un soggetto segnalato per droga.Il primo intervento è scattato nella serata di sabato 26 aprile, intorno alle 22:15, lungo la S.S.45.
I militari del Radiomobile hanno fermato un’autovettura condotta da un operaio 25enne di origini ucraine residente a Piacenza. Sottoposto ad accertamento alcolemico, il giovane è risultato positivo con valori quasi superiori a quattro volte il limite consentito.
Automobilisti nei guai
Per lui sono scattati la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il ritiro immediato della patente e la comunicazione all’Autorità prefettizia. Il secondo episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica 27 aprile, alle 3:30 circa, sempre a Rivergaro, ancora lungo la S.S. 45. I carabinieri della Stazione di Bobbio hanno controllato un uomo di 51 anni, residente a Vigolzone, alla guida di un SUV. Anche in questo caso l’alcoltest ha dato esito positivo, con valori ben superiori al limite consentito.
Il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e la patente è stata ritirata.Parallelamente, l’attenzione dei militari si è concentrata anche sull’area della manifestazione. Durante i controlli nei pressi del “Grill Contest” sono stati individuati tre giovani tra i 19 e i 21 anni, residenti nel Lodigiano, trovati complessivamente in possesso di quasi 10 grammi di hashish.
Per tutti è scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Sempre nell’area dell’evento, un altro giovane di 29 anni, residente a Somaglia (LO), è stato controllato e trovato in possesso di quasi 2 grammi di hashish. Anche in questo caso la sostanza è stata sequestrata e il soggetto è stato segnalato quale assuntore.
Controlli a tappeto
I controlli si sono poi estesi ad altre zone di Rivergaro. In piazzale Caduti di Nassiriya, un giovane 24enne residente a Bologna è stato fermato a piedi e trovato in possesso di circa 2 grammi di hashish. Per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura. Un ulteriore intervento ha riguardato un automobilista 39enne controllato lungo la S.S.45 alla guida di un’autovettura. L’uomo, residente nel milanese, ha consegnato spontaneamente ai militari 3 grammi circa di hashish.
Nei suoi confronti è stata disposta la segnalazione amministrativa e, trattandosi di soggetto controllato alla guida, gli è stata ritirata la patente, che porta a tre il totale dei documenti di guida ritirati nel corso dei servizi. Il passeggero che era con lui, un impiegato di 40 anni residente a Milano è stato controllato e trovato in possesso di quasi 5 grammi di hashish. Anche questa sostanza è stata sequestrata. Nel complesso, i carabinieri hanno sequestrato 22 grammi di hashish e hanno trasmesso le previste informative alle Autorità competenti.
L’attività rientra nel dispositivo di controllo del territorio predisposto dall’Arma piacentina per garantire sicurezza durante l’evento pubblico, prevenire condotte pericolose alla guida e contrastare il consumo di droga nelle aree di maggiore aggregazione.