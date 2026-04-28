Armani, Tagliaferri (FdI): “Piacenza sta facendo la sua parte, la Regione invece ha scelto di rinviare”

Il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri: “Bene il progetto che coinvolge giovani, imprese, università e creatività. Ma resta il dato politico: il territorio si è mosso subito, la Regione ha bocciato una proposta concreta”
“Questa iniziativa conferma una cosa molto semplice: Piacenza si sta muovendo concretamente per valorizzare la figura di Giorgio Armani e questo è un fatto positivo che va riconosciuto.”
Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri, commentando il progetto presentato in città che prevede masterclass, incontri con giovani, momenti formativi e la realizzazione di un murale dedicato allo stilista piacentino.
“Il coinvolgimento delle associazioni giovanili, di Confindustria Piacenza, del mondo universitario e di realtà culturali dimostra che il territorio ha compreso perfettamente il valore della figura di Armani: non soltanto memoria, ma anche formazione, impresa, creatività e opportunità per le nuove generazioni.”
“Ed è esattamente per questo – prosegue Tagliaferri – che resta incomprensibile la scelta fatta nei mesi scorsi dalla maggioranza regionale. Fratelli d’Italia aveva presentato una risoluzione molto semplice e concreta: chiedevamo alla Regione di attivarsi immediatamente per promuovere un riconoscimento istituzionale stabile sul territorio piacentino, coinvolgendo Piacenza, Bettola e i luoghi legati alla storia personale di Giorgio Armani.”
“La maggioranza ha invece scelto di bocciare quella proposta preferendo un percorso molto più lungo e incerto, demandando tutto a programmi nazionali, tavoli istituzionali e procedure future.”
“Oggi leggiamo che Piacenza ha già trovato una strada concreta: eventi, formazione, coinvolgimento dei giovani e anche un’opera artistica permanente. Bene. È la dimostrazione che quando c’è volontà politica e capacità organizzativa le cose si fanno.”
“La Regione, invece, avrebbe potuto accompagnare questo percorso fin dall’inizio con un atto chiaro e immediato. Ha scelto di non farlo. E oggi il territorio, ancora una volta, sta correndo più veloce della politica regionale.”
“Continueremo a sostenere ogni iniziativa seria che valorizzi il legame tra Giorgio Armani e Piacenza. Ma continuiamo anche a pensare che le istituzioni debbano decidere quando è il momento di farlo, senza rifugiarsi nei rinvii.”