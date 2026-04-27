Evento Band al Conservatorio Nicolini il 30 aprile

Un’esplosione di energia giovane sta per invadere il palcoscenico del Conservatorio Nicolini: chitarre graffianti, ritmi incalzanti e voci pronte a raccontare il presente in musica.

Giovedì 30 aprile alle ore 10, nel Salone dei Concerti, andrà in scena Evento Band, appuntamento musicale dedicato alle nuove generazioni, capace di unire stili diversi e personalità artistiche emergenti in un’unica, vibrante mattinata.

Questa novità nasce dall’intento di valorizzare i talenti giovanili e portarli alla ribalta di un palcoscenico consacrato alla musica. Il Conservatorio Nicolini, accogliente casa di ogni espressione musicale, conferma così la sua volontà di intrecciare percorsi con le istituzioni scolastiche presenti a Piacenza, creando occasioni concrete di crescita e confronto.

Protagonisti saranno tre band composte da giovani musicisti: due provenienti dal liceo Gioia e una dal liceo Cassinari. Alcuni dei componenti sono anche studenti del Conservatorio, a testimonianza di un dialogo attivo tra formazione accademica e sperimentazione musicale. I gruppi – Fields of Petrichor, Overdrive e Twelth – porteranno sul palco i pezzi forti dei generi metal, fusion e jazz, liberando tutta la loro energia creativa attraverso voce, batteria e chitarre.

Ideato e curato da Patrizia Bernelich, l’evento si propone come uno spazio autentico in cui i ragazzi possano esprimersi e confrontarsi con il pubblico.

L’ingresso è aperto a tutti.

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