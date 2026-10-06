Spintonata alle spalle e rapinata della borsetta in via Don Minzoni, 81enne riporta la frattura di un braccio

Aggredita alle spalle, spinta a terra e rapinata della borsetta. Vittima una donna di 81 anni, rimasta ferita in seguito alla violenta caduta. L’episodio è avvenuto in via Don Minzoni. L’anziana ha riportato la frattura dell’omero, mentre il rapinatore è riuscito a fuggire.

Secondo una prima ricostruzione, la donna stava camminando lungo via Don Minzoni quando un uomo l’ha raggiunta alle spalle.

L’aggressore l’ha spintonata facendola cadere rovinosamente a terra, quindi le ha strappato la borsetta e si è dato alla fuga.

Nella caduta l’81enne ha riportato la frattura dell’omero.

Sono in corso le indagini per cercare di risalire all’autore della rapina. Un compito reso più difficile dal fatto che la vittima, sorpresa alle spalle, non è riuscita a vedere in volto il suo aggressore.