“Prendiamo fiato”, spirometrie gratuite in Piazza Cavalli

Con il patrocinio del Comune di Piacenza e dell’azienda farmaceutica Chiesi, in Piazza Cavalli fino alle 18:00 di domenica 12 ottobre sarà possibile effettuare una spirometria gratuita per testare le proprie condizioni di salute a livello respiratorio. L’iniziativa “Prendiamo fiato” ha fatto già registrare 200 test nella giornata di sabato.

Sara Chiesa, responsabile del reparto di pneumologia dell’ospedale di Piacenza

“Il senso dell’iniziativa è quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione nel contesto delle malattie respiratorie. Offriamo l’esecuzione di una spirometria semplice e di una valutazione pneumologica per intercettare quei pazienti che potrebbero essere portatori di una malattia respiratoria cronica, come la bronchite o l’asma che magari non hanno mai avuto una diagnosi specifica in questo senso. Cerchiamo di sensibilizzare anche sull’importanza della sospensione dell’abitudine tabagica”

