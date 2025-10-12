Grazie, Riccardo! Bakery Piacenza omaggia Perego dopo il ritiro

In seguito alla notizia ufficiale del ritiro dai campi da gioco di Riccardo Perego, tutta la società Bakery Piacenza ci tiene a ringraziare e omaggiare a dovere un grande cestista della storia biancorossa. Riccardo ha indossato la maglia di Bakery Piacenza dal 2017 al 2019, ottenendo nella prima stagione la promozione dalla Serie B alla Serie A2.
Un’annata indimenticabile in cui l’apporto di Riccardo è stato fondamentale per il grande salto, nella cavalcata in campionato e poi nel successo ai playoff nella final four di Montecatini con la vittoria su Cassino.
Un ringraziamento sentito che arriva anche dal Club Manager di Bakery Piacenza, Simone Zamboni: “Riccardo ha giocato per due stagioni con noi, ma è riuscito a lasciare un segno indelebile. Non solo perché fu protagonista nell’annata trionfale 2017/18 che portò la Bakery in Serie A2, alzando il livello del proprio gioco nelle partite più importanti come fanno solo i veri campioni, ma anche perché è stato un punto di riferimento fuori dal campo, con il suo modo di porsi pacato e positivo apprezzato da compagni e dirigenti”.
A 44 anni e dopo un lungo percorso sul parquet che lo ha legato alla città di Piacenza, per Perego è il momento di lanciarsi verso nuove sfide. Di certo, al PalaBakery sarà sempre il benvenuto. Grazie di tutto, Riccardo!