Volley, Serie B2 – Esordio combattuto per la Nordmeccanica VAP: i Diavoli Rosa vincono al quarto parziale

Tre set sul filo di lana fatti di rimonte, contro-rimonte prima del calo di tensione del quarto parziale che consegna la vittoria nell’esordio in B2 ai Diavoli Rosa. La Nordmeccanica VAP lascia intravedere alcuni aspetti positivi ed altri dove invece serve ancora focalizzare il lavoro e l’attenzione in vista dei prossimi appuntamenti e della partenza del campionato Under 18 regionale.
MVP della serata Matilde Bosi, attaccante dei Diavoli Rosa, premiata dal presidente VAP Corrado Marchetti e dal presidente di Fondazione Casa di Iris, Sergio Fuochi: i proventi degli ingressi al Palazzetto saranno interamente devoluti in beneficenza.
NORDMECCANICA VAP-DIAVOLI ROSA BRUGHERIO 1-3
(23-25; 23-25; 26-24; 15-25)
NORDMECCANICA VAP: Di Luzio, Borri, Di Paolo, Isitor, Fenzio, Montanari, Sandonà, Momo, Russo, Glavina, Carlà (L), Ferri (L). NE: Muzzu. All. Fanni