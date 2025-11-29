Le Storie di Confesercenti a Pontenure, al via le iniziative natalizie con eventi e una imprenditorialità colta e apprezzata – AUDIO

Le Storie di Confesercenti a Pontenure, il 30 novembre al via le iniziative natalizie. Fabrizio Samuelli si è recato in piazza Matteotti al negozio di frutta e verdura Mezzadri per incontrare Katia Segalini, titolare dell’attività e referente dei commercianti.

Lavoro con l’obiettivo – spiega Katia – di rappresentare le nostre esigenze e, se necessario, aprire un dialogo con gli enti locali per far sentire la nostra voce. Il gruppo di commercianti, nato su una chat di Whatsapp, è stato subito utilissimo per accorciare le distanze tra di noi e ottimizzare tempi, visto che durante le giornate siamo tante ore all’interno delle nostre attività.

Il Natale è sempre un momento importante per il commercio

Questo Natale 2025 sarà con un grande punto di domanda secondo noi. Ogni attività sta cercando di promuovere i prodotti e i propri servizi al meglio. Crediamo che questa spiccata imprenditorialità sia colta, riconosciuta e apprezzata da tutti.

Pontenure è un paese dove si trova una vasta gamma di offerte commerciali, si potrebbe definire quasi un outlet naturale. Il paese inizialmente si è sviluppato commercialmente sulla via Emilia e vicino alla storica piazza, il cuore pulsante del paese, poi negli anni si sono aperte tante attività artigianali e commerciali anche all’interno del territorio.

Domenica 30 novembre in Piazza Re Amato partono tante iniziative legate al Natale

Saremo in Piazza tutto il giorno dalle 9 alle 19 con la quarta edizione del nostro mercatino di Natale. Pontenure Christmas infatti è una vera e propria anteprima delle iniziative natalizie. Accoglieremo un gran numero di bancarelle di creativi e per noi è un vanto, perché molti sono proprio di Pontenure. Inoltre in questa giornata diamo spazio a diverse associazioni benefiche.

Sarà un dicembre pieno di iniziative

Sì, ad esempio il 13 di dicembre ci sarà un concerto gospel nella Chiesa in piazza Re Amato. In occasione dell’evento le attività commerciali presenti si attiveranno con le loro proposte, apertivi e altro.

La chiusura del ponte sul Nure, disagio ma anche reazione

Questo è veramente uno dei tasti più dolenti che ha colpito i commercianti ma ancora di più i cittadini e di chi usufruiva di quel tratto della Via Emilia che è stato chiuso a causa del rifacimento del ponte. Purtroppo ci sono molte attività che essendo proprio sulla Via Emilia hanno risentito di un forte grave calo di fatturato, si parla addirittura del 50-70%. Comunque restiamo positivi, anche perché siamo molto sostenuti dalle associazioni di categoria, in modo particolare da Confesercenti, perché ci hanno aiutato ad aprire un dialogo con gli organi competenti per sensibilizzare questo nostro disagio e danno.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy