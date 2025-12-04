Volley, Serie B2 – La Nordmeccanica VAP torna a casa: sabato sfida a San Nicolò con il Milano Team Volley

La Nordmeccanica Volley Academy Piacenza si prepara a due sfide casalinghe consecutive nel rinnovato Palazzetto dello Sport di San Nicolò che inaugurerà ufficialmente, dopo la prima gara giocata dalle giovanissime under 12 nello scorso weekend, le nuove tribune nella partita con il Milano Team Volley nella nona giornata di B2 al via sabato alle 20:30.
Per la VAP le ultime due gare hanno portato in dote cinque punti che hanno permesso di muovere la classifica e, soprattutto, guadagnare morale e quella continuità anche nel corso delle partite che non si era vista nelle primissime uscite: due vittorie rappresentano un importante segnale per le ragazze di coach Fanni in vista di un nuovo incrocio con una formazione della parte destra della classifica.
Milano punta forte sul settore giovanile ed ha finora ottenuto un successo con Certosa, affrontata lo scorso sabato da VAP: è il secondo anno in Serie B2 per la formazione ambrosiana condotta da coach Longoni, formazione di difficile lettura e sicuramente temibile per la Academy che potrà però contare sulla spinta del pubblico di casa.