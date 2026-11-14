Non si sente bene e si reca al CAU ma viene stroncata da un arresto cardiaco: inutili i tempestivi soccorsi, muore 49enne

Tragedia per una donna di 49 anni, morta dopo essere stata colta da un improvviso malore mentre faceva la spesa al supermercato insieme al marito. La donna, dopo aver accusato i primi sintomi, ha chiesto al coniuge di accompagnarla in una struttura sanitaria. I due hanno raggiunto il CAU, ma poco dopo l’arrivo le condizioni della 49enne sono precipitate. Inutili i tentativi dei sanitari di salvarle la vita.

I fatti

La donna si trovava all’interno di un supermercato insieme al marito quando ha iniziato ad avvertire alcuni malesseri.

Preoccupata per le proprie condizioni, ha chiesto al coniuge di accompagnarla al pronto soccorso. La coppia si è quindi diretta al Centro di Assistenza e Urgenza (CAU), dove però la situazione è rapidamente peggiorata.

Una volta arrivata nella struttura sanitaria, la 49enne avrebbe accusato un malore ancora più grave, rendendo necessario l’immediato intervento del personale medico.

I sanitari hanno cercato di soccorrerla, ma ogni tentativo si è rivelato vano. La donna è deceduta poco dopo.

Secondo le prime informazioni, a provocare il decesso potrebbe essere stato un arresto cardiaco.