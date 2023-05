Studenti piacentini alla finale regionale dei Giochi della Chimica, la Professoressa Sartori: “Una gara per premiare le eccellenze” – AUDIO

Studenti piacentini alla finale regionale dei Giochi della Chimica, la Professoressa Sartori: “Una gara per premiare le eccellenze”. Nove “fuoriclasse” di Piacenza, sette dell’ISII Marconi e due del Liceo Colombini, hanno conquistato l’ambita qualificazione alla finale regionale dei Giochi della Chimica. In particolare lo hanno fatto grazie a lunghe e impegnative sessioni di “preparazione” coordinate dagli “allenatori” Bernardi, Ceresa-Gastaldo, Mutti, Rocca e Sartori.

I ragazzi – spiega la Professoressa Patrizia Sartori dell’ISII Marconi – dopo tanto studio, hanno superato brillantemente le impegnative prove di selezione che hanno coinvolto oltre 10.000 studenti di tutta Italia. Hanno dimostrato sul campo le loro grandi abilità ed i risultati sono stati davvero incoraggianti, anche se non tali da consentire un piazzamento per la Finale Nazionale. Ad esempio abbiamo guadagnato il 12esimo posto per una classe di concorso, per noi sono numeri belli e importanti pensando ai 10mila partecipanti.

Riproverete il prossimo anno l’accesso alle nazionali dei Giochi della Chimica?

Sì vogliamo puntare ancora più in alto. Noi ogni anno ci riproviamo.

Studenti piacentini alla finale regionale dei Giochi della Chimica. AUDIO intervista

I ragazzi del Liceo Colombini