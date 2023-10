La Supercoppa Italiana del Volley su Radio Sound: Un Inno All’Emozione e Alla Passione

🎉🏐 LA SUPERCOPPA SU RADIO SOUND 🏐🎉

Il volley italiano si prepara a vivere un momento epico e indimenticabile, e Radio Sound è pronta a portarvi in prima fila per farvi sentire ogni attimo di questa straordinaria avventura. Amanti del volley e tifosi della Gas Sales Bluenergy Piacenza, segnatevi bene questa data: martedì 31 ottobre, quando la palla volerà nell’arena per la semifinale della Supercoppa Italiana. Un evento da non perdere, una notte di sport che sarà indimenticabile.

Semifinale di Supercoppa Italia

📅 Martedì 31 ottobre – Semifinale della Supercoppa Italiana

🕣 Ore 20:30 – Piacenza vs. Civitanova

Il Palazzetto dello Sport Piacentino, Palabanca, sarà il palcoscenico di questa epica sfida, con il fischio d’inizio previsto per le 20:30. I nostri ragazzi della Gas Sales Bluenergy Piacenza si preparano a sfidare la forte squadra di Civitanova, e l’adrenalina è alle stelle. Sarà una notte in cui il cuore batterà all’unisono con i nostri atleti, una notte in cui ogni punto conquistato sarà un trionfo.

Ma non finisce qui! L’appuntamento è così entusiasmante che dobbiamo incrociare le dita 🤞, sperando di vedere i nostri eroi in campo anche per la finale.

Eventuale Finale di Supercoppa Italia

📅 Mercoledì 1 novembre – Eventuale Finale della Supercoppa Italiana

🕔 Ore 17:00 – Contro la vincente di Trentino vs. Perugia

Il giorno successivo, mercoledì 1 novembre, potrebbe essere un altro giorno da ricordare. Se la Gas Sales Bluenergy Piacenza si imporrà nella semifinale, si giocherà la finale della Supercoppa Italiana alle ore 17:00. Un’occasione unica per coronare i sogni di questa squadra straordinaria.

Diretta su Radio Sound

E Radio Sound sarà lì ad accompagnarvi in questa avventura, a trasmettervi ogni singola emozione, a farvi sentire parte integrante di questo spettacolo di passione e determinazione. La nostra radiocronaca in diretta vi farà vivere ogni attimo come se foste in tribuna, a tifare con i vostri compagni di fede. Sarà un’esperienza unica, un connubio perfetto tra il mondo del volley e l’arte della narrazione.

La Gas Sales Bluenergy Piacenza è pronta a scendere in campo con il cuore in mano, a lottare con onore e a regalarci momenti di sport eccezionale. E noi di Radio Sound saremo lì, pronti a raccontarvi tutto in tempo reale. I nostri microfoni cattureranno ogni grido di gioia, ogni punto decisivo, ogni momento di tensione. Sarà come se foste sul campo con i vostri eroi, a condividere ogni emozione con loro.

Sintonizzati su Radio Sound

E ora, per non perdervi nemmeno un attimo di questa epica avventura, segnatevi bene come sintonizzarvi su Radio Sound.

📢 Dove sintonizzarsi:

📻 Radio Sound FM 95.0 – 94.6 o DAB+

🌐 Streaming su Radio Sound

📢 Dove sintonizzarsi:

📻 Radio Sound FM 95.0 – 94.6 o DAB+

🌐 Streaming su Radio Sound

Un evento sportivo di questa portata è un’occasione per dimostrare quanto sia potente la passione, quanto possa unire le persone, quanto possa far battere il cuore all’unisono. E grazie a Radio Sound, non vi perderete nemmeno un istante di questa epica avventura sportiva. Preparatevi a tifare come non avete mai fatto prima, perché questa è la Supercoppa Italiana, e la Gas Sales Bluenergy Piacenza è pronta a scrivere un capitolo memorabile nella storia del volley italiano.

