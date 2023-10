“Forestalia, Apimell e Buon Vivere” dal 27 al 29 ottobre 2023 a Piacenza Expo

“Forestalia, Apimell e Buon Vivere” in programma dal 27 al 29 ottobre 2023 a Piacenza Expo. Per il salone agroforestale a cadenza biennale, quest’anno si tratta della sua 7ª edizione al quartiere fieristico di Piacenza.

Quella che sta gradualmente prendendo forma si preannuncia l’edizione più ricca di tutte quelle finora archiviate. Non solo per il numero di espositori presenti e per l’alta qualità delle tematiche che caratterizzeranno i convegni in programma, ma anche perché la recente entrata in vigore della nuova Strategia Forestale Nazionale, che regolamenterà il settore per i prossimi vent’anni, ha disegnato nuovi scenari che troveranno riscontro e qualificato approfondimento proprio nell’evento fieristico organizzato da Piacenza Expo.

“Forestalia 2023 – commenta il Presidente della Società fieristica piacentina, Giuseppe Cavalli – si svolgerà in un momento di grande fermento per il settore di riferimento. L’attuale contesto economico ma anche le politiche comunitarie in ottica Green Deal hanno, infatti, spinto il nostro Paese a stanziare incentivi e sostegni finanziari mirati a valorizzare e potenziare il nostro patrimonio boschivo. Siamo nel pieno della transizione ecologica, in un’epoca che sta portando ad una rinnovata filosofia green indispensabile per affrontare le nuove sfide imposte dai cambiamenti climatici. Forestalia farà luce anche su questi importanti aspetti, attraverso convegni tematici arricchiti dalle best practices e dalle esperienze di chi ha già introdotto positivamente queste nuove strategie”. “

È una fiera specialistica di carattere tecnico – aggiunge Sergio Copelli coordinatore della segreteria organizzativa – che, proprio per queste sue peculiarità, può comunque interessare una platea molto ampia che va al di là degli operatori della filiera legno-energia”.

Operatori di settore che a Forestalia avranno la possibilità di confrontarsi con le aziende fornitrici della filiera agroforestale, di incontrare tecnici, imprenditori e operatori professionali, ma anche di assistere e partecipare alle numerose demo-live che verranno organizzate nei diecimila metri quadrati di area espositiva esterna, allestita accanto agli oltre cinquemila metri quadrati di area indoor nei padiglioni di Piacenza Expo. Padiglioni in cui saranno esposte attrezzature professionali, utensili, macchine per l’esbosco e la prima lavorazione, abbigliamento e accessori da lavoro antinfortunistico. Presenze istituzionali come i Carabinieri per la Tutela Forestale e agenzie di sviluppo locale come il Gal del Ducato contribuiranno a diffondere rispettivamente una cultura di salvaguardia ambientale e prospettive di sviluppo imprenditoriale.

Un evento fieristico nel piano di un contesto economico, sociale e geopolitico che ha riportato al centro dell’attenzione la filiera del legno in un’ottica di bioeconomia circolare.

E proprio a questi aspetti, legati in particolare alla crisi energetica che ha raggiunto l’apice lo scorso inverno, sarà dedicato il convegno, previsto per sabato 28 ottobre, intitolato “La bioeconomia come ammortizzatore della crisi di sistema”, organizzato dal Centro Nazionale delle Ricerche-Istituto per la BioEconomia, ente patrocinatore di Forestalia 2023 al pari di UNCEM – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, di Federforeste, dell’Associazione Forestale Italiana, di Itabia – Italian Biomass Association, e della Regione Emilia Romagna.

“Un convegno – precisa Raffaele Spinelli del CNR – che ha l’obiettivo di presentare esempi concreti che si sono illuminati nel corso della crisi appena passata, e di aprire una riflessione su come e fino a che punto la bioeconomia circolare possa proteggerci dalle peggiori conseguenze delle ricorrenti crisi globali. In tale contesto, la bioeconomia è forse la migliore opportunità per il territorio e le sue realtà locali di giocare ancora un ruolo importante su una società sempre più globalizzata. Quest’ultima crisi, infatti, ha evidenziato il ruolo della bioeconomia nel sostenere l’indipendenza energetica e nel mitigare altri eventi simili che potranno ripetersi in futuro”.

APIMELL

Tutta la filiera dell’apicoltura professionale si dà appuntamento all’edizione speciale di APIMELL che ogni due anni completa la tradizionale mostra internazionale di marzo. Dal 27 al 29 ottobre 2023 nei rinnovati spazi di Piacenza Expo gli apicoltori italiani si ritrovano per aggiornare le proprie competenze e acquistare nuove tecnologie adatte al miglioramento delle produzioni.

Un week end dove accanto alla parte espositiva si terranno convegni e seminari che costituiscono il valore aggiunto della manifestazione. Già da venerdì con il seminario “Operazione invernamento” si potranno conoscere le buone pratiche e la migliore nutrizione per l’imminente stagione fredda. Sempre venerdì un convegno organizzato da UniFi. A seguire nei giorni successivi i convegni di Unaapi, Agripiemonte Miele, APAP e FAI completeranno il palinsesto. Di particolare importanza l’incrocio, come da alcune edizioni a questa parte, con Forestalia, salone agroforestale green che propone un interessante appuntamento utile anche per gli operatori dell’alveare: ”La bioeconomia come ammortizzatore delle crisi di sistema” organizzato da CNR IBE.

Temi di stretta attualità sono legati al cambiamento climatico, alle risorse pubbliche di sostegno al settore e alle nuove normative europee che interessano l’agricoltura in generale e che hanno in ogni caso ripercussioni anche sul settore dell’apicoltura professionale.

L’esperienza fieristica regala momenti di aggiornamento professionale e opportunità di rinnovamento delle attrezzature e delle soluzioni per l’attività apistica. Non ultimo le valutazioni sensoriali del prodotto finito fanno conoscere, attraverso gli esperti delle associazioni, le caratterizzazioni del miele in base alle essenze e ai cambiamenti climatici.

A corollario della parte tecnologica troveranno spazio i trasformatori con i prodotti dell’alveare, mieli poliflora, mieli monoflora, mieli tipici e pregiati, polline, propoli, cera vergine, gelatina reale, prodotti per l’erboristeria e la cosmetica.

Buon Vivere

Buon Vivere si tiene in contemporanea con l’edizione ottobrina biennale di Apimell, fiera internazionale di apicoltura e Forestalia, salone agro forestale.

