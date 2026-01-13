Vittorio Pagani con “Superstella” inaugura a Piacenza la stagione di Danza il 16 gennaio al Teatro Filodrammatici

Ispirata al mito delle STELLE del cinema e in dialogo con “8 ½” del grande Federico Fellini, una performance intreccia video, sampling, danza e parola – contro il buio, contro ogni previsione. Si tratta di “SUPERSTELLA” di e con Vittorio Pagani, che inaugura a Piacenza il cartellone DANZA curato da Emma Chiara Perotti e inserito nella Stagione di Prosa 2025/2026 organizzata da Teatro Gioco Vita, direzione artistica di Diego Maj e Jacopo Maj, con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren. Appuntamento al Teatro Filodrammatici venerdì 16 gennaio alle ore 21, serata dedicata alla giovane danza d’autore proposta nell’ambito delle iniziative collegate all’adesione di Teatro Gioco Vita alla rete Anticorpi. Si tratta di un ritorno a Piacenza per Vittorio Pagani, che avevamo visto nel 2024 con la pièce “A Solo in the Spotlights”, di cui il danzatore prosegue la ricerca artistica.

Cosa vuol dire creare danza al giorno d’oggi? L’atto creativo può veramente ignorare giudizio esterno ed esperienza personale? Continuando le ricerche iniziate con “A Solo in the Spotlights” (creazione prodotta nel 2022), Vittorio Pagani si interroga sui meccanismi di produzione e diffusione delle opere di danza mettendo in scena il (super)processo creativo del suo nuovo spettacolo. SUPERSTELLA è un’indagine esistenziale e artistica che oscilla tra caos e ordine, tra idealizzazione e realtà, tra il desiderio di compiutezza e il fascino del perpetuo divenire. Questo limbo creativo fatto di backstage, flashback e prospettive future fa del presente uno spazio dove nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma.

Il progetto SUPERSTELLA, data la sua natura multimediale e le ispirazioni appartenenti a diversi output artistici, si avvale dell’esperienza di vari professionisti per creare un’opera fruibile e ricca di references coerenti e virtuose. Con Vittorio Pagani che firma anche i testi originali, hanno collaborato Pietro Angelini (collaborazione drammaturgica, ripresa video e ruolo di Supervoce), Stefano Moriondo (disegno luci), Francesca Santamaria (consulenza). “Superstella” è una produzione CODEDUOMO ETS in coproduzione con Festival Danza in Rete – Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza

Vittorio Pagani è un performer e coreografo originario di Milano, Italia. Nel 2018 si unisce al Ballet Junior de Genève dove balla le creazioni di alcuni tra i coreografi più̀ influenti a livello internazionale (Marcos Morau, Jan Martens, Olivier Dubois, Hofesh Shechter). Nel 2021 crea il passo a due “Around 5:65”, che viene selezionato per la prestigiosa piattaforma RIDCC2022. Nel 2023 consegue il Master in Expanded Dance Practice presso The Place London – University of Arts (UAL). A The Place London crea “A Solo in the Spotlights”: questa creazione viene selezionata per Resolution2023, la Vetrina della Giovane Danza d’Autore 2023 e Aerowaves2024, e viene danzata in numerosi festival italiani ed europei. Nei suoi lavori investiga temi come la performatività̀ e la sovversione, sviluppando una ricerca multimediale in cui i vari livelli dell’esperienza performativa coabitano e dialogano, creando un’esperienza performativa in contatto con i contesti culturali odierni.

